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قفزة بـ370% في سعة طاقة الرياح لدى دولة عربية
قفزة بـ370% في سعة طاقة الرياح لدى دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قفزة بـ370% في تركيبات طاقة الرياح في إحدى الدول العربية، مسجلةً نموا غير مسبوق. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:48+0000
2025-04-23T14:48+0000
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طاقة
طاقة الرياح
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وذكر التقرير أن سعة طاقة الرياح في المغرب ارتفعت بوتيرة قياسية خلال العام الماضي (2024)، لتعزز مكانتها بصفتها أكبر مصدر متجدد لتوليد الكهرباء في البلاد.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد رفع المغرب القدرة التراكمية المركبة لطاقة الرياح من 1.898 غيغاواط في عام 2023 إلى 2.368 غيغاواط، العام الماضي.واستعرض التقرير الجديد تركيبات طاقة الرياح في المغرب خلال السنوات الـ4 الماضية، بحسب وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:وشكلت تركيبات طاقة الرياح في المغرب أكثر من 26% من إجمالي إضافات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البالغة 1.981 غيغاواط خلال العام الماضي.ويخطط المغرب لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، مع توقعات بالوصول إلى المستهدف قبل الموعد المحدد.تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في دولة عربيةدولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025
https://sarabic.ae/20250415/دولة-عربية-تعتزم-الاستعانة-بتوربينات-الرياح-العملاقة-لزيادة-قدرات-توليد-الكهرباء-1099558370.html
https://sarabic.ae/20250403/الكشف-عن-سبب-تأخير-الربط-الكهربائي-بين-المغرب-والمملكة-المتحدة-1099187626.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة متجددة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة متجددة

قفزة بـ370% في سعة طاقة الرياح لدى دولة عربية

14:48 GMT 23.04.2025
© Photo / ROSATOMتوربينات طاقة من الرياح 
توربينات طاقة من الرياح  - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo / ROSATOM
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كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قفزة بـ370% في تركيبات طاقة الرياح في إحدى الدول العربية، مسجلةً نموا غير مسبوق.
وذكر التقرير أن سعة طاقة الرياح في المغرب ارتفعت بوتيرة قياسية خلال العام الماضي (2024)، لتعزز مكانتها بصفتها أكبر مصدر متجدد لتوليد الكهرباء في البلاد.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد رفع المغرب القدرة التراكمية المركبة لطاقة الرياح من 1.898 غيغاواط في عام 2023 إلى 2.368 غيغاواط، العام الماضي.

وبلغت إضافات سعة طاقة الرياح في المغرب 520 ميغاواط خلال 2024، لتسجل مستوى قياسيًا، بزيادة تتجاوز 372% مقارنة بالقدرة المضافة خلال 2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس طاقة الرياح العالمي، اليوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان.

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دولة عربية تعتزم الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء
15 أبريل, 10:25 GMT
واستعرض التقرير الجديد تركيبات طاقة الرياح في المغرب خلال السنوات الـ4 الماضية، بحسب وحدة أبحاث الطاقة، وهي كالآتي:
1.
2021: 197 ميغاواط.
2.
2022: 276 ميغاواط.
3.
2023: 110 ميغاواط.
4.
2024: 520 ميغاواط.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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3 أبريل, 13:01 GMT
وشكلت تركيبات طاقة الرياح في المغرب أكثر من 26% من إجمالي إضافات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البالغة 1.981 غيغاواط خلال العام الماضي.
ويخطط المغرب لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، مع توقعات بالوصول إلى المستهدف قبل الموعد المحدد.
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