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تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في دولة عربية
تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في إحدى الدول العربية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T18:38+0000
2025-04-13T18:38+0000
اقتصاد
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وذكر التقرير الجديد أنه تم تدشين أول مصنع توربينات رياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، الذي من المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو 1000 ميغاواط.ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد احتفلت شركة "موارد توربين"، اليوم الأحد 13 أبريل/نيسان (2025)، بتدشين المرحلة الأولى من مصنع متخصّص لتصنيع توربينات الرياح.وتقرّر أن ينتج أول مصنع توربينات رياح في سلطنة عمان نوعين من هذه التوربينات، الأول بقدرة 6.25 ميغاواط، والثاني بقدرة 9.6 ميغاواط، في حين ستبلغ قيمته الاستثمارية نحو 70 مليون ريال عماني للمرحلة الأولى (200 مليون دولار أمريكي).وقال وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، إن المصنع يُعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في البلاد.وخلص العوفي إلى أن الطاقة الاستيعابية للمصنع ستبلغ نحو 1000 ميغاواط سنويًا، وهي طاقة تكفل تغطية العديد من المشروعات الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى من هذا المصنع، بنهاية عام 2026.يوفر الكهرباء لـ36 ألف منزل... دولة عربية تكشف عن تطوير مشروع طاقة ضخم"قد تغير العالم"... 10 تقنيات طاقة متجددة كشف عنها عام 2024
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https://sarabic.ae/20250128/بمواصفات-خارقة-توربين-صيني-عملاق-يغير-قواعد-الطاقة-المتجددة-1097237052.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار عمان, سلطنة عمان, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار عمان, سلطنة عمان, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة

تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في دولة عربية

18:38 GMT 13.04.2025
© Photo / ROSATOMتوربينات طاقة من الرياح 
توربينات طاقة من الرياح  - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Photo / ROSATOM
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كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في إحدى الدول العربية.
وذكر التقرير الجديد أنه تم تدشين أول مصنع توربينات رياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، الذي من المقرر أن تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو 1000 ميغاواط.
ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد احتفلت شركة "موارد توربين"، اليوم الأحد 13 أبريل/نيسان (2025)، بتدشين المرحلة الأولى من مصنع متخصّص لتصنيع توربينات الرياح.
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وتقرّر أن ينتج أول مصنع توربينات رياح في سلطنة عمان نوعين من هذه التوربينات، الأول بقدرة 6.25 ميغاواط، والثاني بقدرة 9.6 ميغاواط، في حين ستبلغ قيمته الاستثمارية نحو 70 مليون ريال عماني للمرحلة الأولى (200 مليون دولار أمريكي).
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مصنع توربينات رياح في سلطنة عمان، خلال العام المقبل (2026)، ليكون النواة الأولى في المنطقة لتصنيع توربينات الرياح وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة، في حين سيوفر نحو 1080 فرصة عمل.
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وقال وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، إن المصنع يُعنى بالمرفقات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في البلاد.
وخلص العوفي إلى أن الطاقة الاستيعابية للمصنع ستبلغ نحو 1000 ميغاواط سنويًا، وهي طاقة تكفل تغطية العديد من المشروعات الطموحة المخطط تنفيذها خلال العامين المقبلين، معربًا عن أمله في أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى من هذا المصنع، بنهاية عام 2026.
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