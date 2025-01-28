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"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة
"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة
سبوتنيك عربي
يستهل أكبر توربين رياح عائم في العالم، الخضوع لإجراءات الاختبار، تمهيدًا لدخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء المتصلة بالشبكة، وفق أحدث متابعات قطاع الرياح... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T11:29+0000
2025-01-28T11:29+0000
اقتصاد
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وتسلّط المواصفات القياسية المزود بها التوربين المطور بوساطة شركة صينية، الضوء على التقدم الهائل الذي تحرزه الدولة الآسيوية في تصنيع توربينات الرياح البحرية الفائقة الحجم، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.ويأتي تصنيع التوربين في إطار تطلّعات الصين، إلى الهيمنة على قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، علمًا بأن البلاد قد تجاوزت المملكة المتحدة، لتصبح صاحبة أكبر قاعدة توربينات مركبة عالميًا.أكبر توربين رياح عائمونجحت الصين بتثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم في موقع الاختبار؛ ما يقربّه خطوة من دخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء النظيفة.وأنجِز بناء توربين تشيهانغ في مدينة شيانغ الواقعة بمقاطعة جيانغسو المطلة على بحر الصين الشرقي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أن ينطلق من ميناء شيهانغ إلى ميناء قوانغلي في دونغ ينغ في أواسط ديسمبر/كانون الأول (2024).ثم نُقِل التوربين إلى قاعدة اختبار معدّات طاقة الرياح في شاندونغ دونغ ينغ، قبل رفعه بموقع اختباره الحالي في الـ11 من يناير/كانون الثاني الجاري.مواصفات التوربينيبلغ قطر التوربين الدوار نحو 260 مترًا، ما يعادل طول 7 ملاعب كرة قدم، وارتفاعًا يصل إلى 151 مترًا، وفق الشركة.ومن المتوقع أن توفر تلك العملية قرابة 25 ألف طن من استهلاك الفحم، ومن ثم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 62 ألف طن سنويًا، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.هيمنة صينية على طاقة الرياح البحريةويتفوق توربين رياح تشيهانغ على أكبر التوربينات الحالية، وهي النموذج الأولي البالغة سعته 16.7 ميغاواط المطور بوساطة شركة إنفيجن إنرجي، وكذلك نظيره المطور بوساطة شركة دونفانغ إلكتريك، وسعته 18 ميغاواط، واللذَين استهلا مرحلة الاختبار في شهر يونيو/حزيران (2024).ويُشار إلى أن لقب أكبر توربين رياح عائم في وضع التشغيل الآن من نصيب توربين مينغيانج تيانشينغ، وسعته 16.6 ميغاواط ويقع في مقاطعة قوانغدونغ، وهو معروف ببُنيته الفريدة التي تأخذ شكل حرف (V)، ذي القاعدة الدوارة.وتأتي تلك الجهود في أعقاب تركيب أول منصة رياح عائمة في العالم، وتبلغ سعتها 16 ميغاواط بوساطة شركة مينغيانغ سمارت إنرجي الصينية، ولديها سعة إجمالية تصل إلى 16.6 ميغاواط.وعالميًا نجحت شركة إنفيجن إنرجي في إحراز تقدُّم عبر إبرام عقد لتزويد توربينات رياح سعة 344.5 ميغاواط لصالح مشروع كيزون نورث ويند، في الفلبين؛ ما يجعله أكبر عقد لطاقة الرياح في تاريخ البلد الآسيوي.تحدي الأعاصير والعواصفيحتوي توربين رياح تشيهانغ، على تقنيات تحكم متطورة وإستراتيجيات متعددة أخرى لمقاومة الأعاصير لضمان استقرار استثنائي وأقل قدر من التأرجح في أثناء التشغيل، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.ولمراقبة البيئة البحرية الديناميكية والتكيف معها، من المقرر أن يخضع التوربين لأكثر من 200 اختبار يغطي كل مكوناته المهمة، مثل الشفرات والأطر وسلاسل النقل والأبراج والعوامات وأنظمة الإرساء.وبعد إكمال الاختبارات المهمة، من المقرر أن تشرع الصين في تركيب النموذج الأولي لتوربين رياح تشيهانغ قبالة الساحل لبدء توليد الكهرباء المتصلة بالشبكة؛ ما يمثّل خطوة مهمة نحو قيادة عالمية صينية في تحول الطاقة.4 دول عربية بالقائمة... الهيدروجين الأخضر في أفريقيا ينتعش بـ41 مشروعاصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
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اقتصاد
اقتصاد

"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة

11:29 GMT 28.01.2025
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubéعنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubé
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يستهل أكبر توربين رياح عائم في العالم، الخضوع لإجراءات الاختبار، تمهيدًا لدخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء المتصلة بالشبكة، وفق أحدث متابعات قطاع الرياح العالمي.
وتسلّط المواصفات القياسية المزود بها التوربين المطور بوساطة شركة صينية، الضوء على التقدم الهائل الذي تحرزه الدولة الآسيوية في تصنيع توربينات الرياح البحرية الفائقة الحجم، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتلامس سعة توربين تشيهانغ 20 ميغاواط، ويصل طول جهازه الدوار إلى 260 مترًا، أمّا ارتفاعه فلا يتجاوز 151 مترًا؛ ما يعادل مساحة 7 ملاعب كرة قدم.
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ويأتي تصنيع التوربين في إطار تطلّعات الصين، إلى الهيمنة على قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، علمًا بأن البلاد قد تجاوزت المملكة المتحدة، لتصبح صاحبة أكبر قاعدة توربينات مركبة عالميًا.

أكبر توربين رياح عائم

ونجحت الصين بتثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم في موقع الاختبار؛ ما يقربّه خطوة من دخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء النظيفة.

وتكفلت شركة بناء السكك الحديدية المحدودة تشاينا ريلواي كونستراكشن كوربوريشن، المعروفة اختصارًا بـ "سي آر آر سي" بتطوير التوربين.

وأنجِز بناء توربين تشيهانغ في مدينة شيانغ الواقعة بمقاطعة جيانغسو المطلة على بحر الصين الشرقي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أن ينطلق من ميناء شيهانغ إلى ميناء قوانغلي في دونغ ينغ في أواسط ديسمبر/كانون الأول (2024).
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ثم نُقِل التوربين إلى قاعدة اختبار معدّات طاقة الرياح في شاندونغ دونغ ينغ، قبل رفعه بموقع اختباره الحالي في الـ11 من يناير/كانون الثاني الجاري.

مواصفات التوربين

يبلغ قطر التوربين الدوار نحو 260 مترًا، ما يعادل طول 7 ملاعب كرة قدم، وارتفاعًا يصل إلى 151 مترًا، وفق الشركة.
ولدى شفرات التوربين الضخمة القدرة على الدوران بسرعة تتوافق مع سرعة قطار سكة حديد عالي السرعة؛ ما يمكّن من توليد كهرباء تكفي لتلبية احتياجات أسرة لمدة تتراوح بين 2 و4 أيام بدورة واحدة فقط.
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ومن المتوقع أن توفر تلك العملية قرابة 25 ألف طن من استهلاك الفحم، ومن ثم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 62 ألف طن سنويًا، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

هيمنة صينية على طاقة الرياح البحرية

ويتفوق توربين رياح تشيهانغ على أكبر التوربينات الحالية، وهي النموذج الأولي البالغة سعته 16.7 ميغاواط المطور بوساطة شركة إنفيجن إنرجي، وكذلك نظيره المطور بوساطة شركة دونفانغ إلكتريك، وسعته 18 ميغاواط، واللذَين استهلا مرحلة الاختبار في شهر يونيو/حزيران (2024).
ويُشار إلى أن لقب أكبر توربين رياح عائم في وضع التشغيل الآن من نصيب توربين مينغيانج تيانشينغ، وسعته 16.6 ميغاواط ويقع في مقاطعة قوانغدونغ، وهو معروف ببُنيته الفريدة التي تأخذ شكل حرف (V)، ذي القاعدة الدوارة.

ولتعزيز ريادتها، تعمل شركة مينغيانج ويند باور، منذ العام الفائت على تطوير وحدة أكثر قوة سعة 22 ميغاواط، ومن المتوقع أن يصبح أقوى توربين رياح عائم في العالم عند اكتماله هذا العام.

وتأتي تلك الجهود في أعقاب تركيب أول منصة رياح عائمة في العالم، وتبلغ سعتها 16 ميغاواط بوساطة شركة مينغيانغ سمارت إنرجي الصينية، ولديها سعة إجمالية تصل إلى 16.6 ميغاواط.
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وعالميًا نجحت شركة إنفيجن إنرجي في إحراز تقدُّم عبر إبرام عقد لتزويد توربينات رياح سعة 344.5 ميغاواط لصالح مشروع كيزون نورث ويند، في الفلبين؛ ما يجعله أكبر عقد لطاقة الرياح في تاريخ البلد الآسيوي.

تحدي الأعاصير والعواصف

يحتوي توربين رياح تشيهانغ، على تقنيات تحكم متطورة وإستراتيجيات متعددة أخرى لمقاومة الأعاصير لضمان استقرار استثنائي وأقل قدر من التأرجح في أثناء التشغيل، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويعكس تصميم التوربين الإبداعي القدرة على إعادة استعمال مكوناته؛ ما يعزز مرونة التوربين وكفاءته عبر مرحلة بناء الواجهات والأجزاء الهيكلية.
ولمراقبة البيئة البحرية الديناميكية والتكيف معها، من المقرر أن يخضع التوربين لأكثر من 200 اختبار يغطي كل مكوناته المهمة، مثل الشفرات والأطر وسلاسل النقل والأبراج والعوامات وأنظمة الإرساء.
وبعد إكمال الاختبارات المهمة، من المقرر أن تشرع الصين في تركيب النموذج الأولي لتوربين رياح تشيهانغ قبالة الساحل لبدء توليد الكهرباء المتصلة بالشبكة؛ ما يمثّل خطوة مهمة نحو قيادة عالمية صينية في تحول الطاقة.
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