https://sarabic.ae/20250128/بمواصفات-خارقة-توربين-صيني-عملاق-يغير-قواعد-الطاقة-المتجددة-1097237052.html

"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة

"بمواصفات خارقة"... توربين صيني عملاق يغير قواعد الطاقة المتجددة

سبوتنيك عربي

يستهل أكبر توربين رياح عائم في العالم، الخضوع لإجراءات الاختبار، تمهيدًا لدخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء المتصلة بالشبكة، وفق أحدث متابعات قطاع الرياح... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T11:29+0000

2025-01-28T11:29+0000

2025-01-28T11:29+0000

اقتصاد

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وتسلّط المواصفات القياسية المزود بها التوربين المطور بوساطة شركة صينية، الضوء على التقدم الهائل الذي تحرزه الدولة الآسيوية في تصنيع توربينات الرياح البحرية الفائقة الحجم، حسبما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.ويأتي تصنيع التوربين في إطار تطلّعات الصين، إلى الهيمنة على قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي، علمًا بأن البلاد قد تجاوزت المملكة المتحدة، لتصبح صاحبة أكبر قاعدة توربينات مركبة عالميًا.أكبر توربين رياح عائمونجحت الصين بتثبيت أكبر توربين رياح عائم في العالم في موقع الاختبار؛ ما يقربّه خطوة من دخوله حيز التشغيل وتوليد الكهرباء النظيفة.وأنجِز بناء توربين تشيهانغ في مدينة شيانغ الواقعة بمقاطعة جيانغسو المطلة على بحر الصين الشرقي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أن ينطلق من ميناء شيهانغ إلى ميناء قوانغلي في دونغ ينغ في أواسط ديسمبر/كانون الأول (2024).ثم نُقِل التوربين إلى قاعدة اختبار معدّات طاقة الرياح في شاندونغ دونغ ينغ، قبل رفعه بموقع اختباره الحالي في الـ11 من يناير/كانون الثاني الجاري.مواصفات التوربينيبلغ قطر التوربين الدوار نحو 260 مترًا، ما يعادل طول 7 ملاعب كرة قدم، وارتفاعًا يصل إلى 151 مترًا، وفق الشركة.ومن المتوقع أن توفر تلك العملية قرابة 25 ألف طن من استهلاك الفحم، ومن ثم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 62 ألف طن سنويًا، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.هيمنة صينية على طاقة الرياح البحريةويتفوق توربين رياح تشيهانغ على أكبر التوربينات الحالية، وهي النموذج الأولي البالغة سعته 16.7 ميغاواط المطور بوساطة شركة إنفيجن إنرجي، وكذلك نظيره المطور بوساطة شركة دونفانغ إلكتريك، وسعته 18 ميغاواط، واللذَين استهلا مرحلة الاختبار في شهر يونيو/حزيران (2024).ويُشار إلى أن لقب أكبر توربين رياح عائم في وضع التشغيل الآن من نصيب توربين مينغيانج تيانشينغ، وسعته 16.6 ميغاواط ويقع في مقاطعة قوانغدونغ، وهو معروف ببُنيته الفريدة التي تأخذ شكل حرف (V)، ذي القاعدة الدوارة.وتأتي تلك الجهود في أعقاب تركيب أول منصة رياح عائمة في العالم، وتبلغ سعتها 16 ميغاواط بوساطة شركة مينغيانغ سمارت إنرجي الصينية، ولديها سعة إجمالية تصل إلى 16.6 ميغاواط.وعالميًا نجحت شركة إنفيجن إنرجي في إحراز تقدُّم عبر إبرام عقد لتزويد توربينات رياح سعة 344.5 ميغاواط لصالح مشروع كيزون نورث ويند، في الفلبين؛ ما يجعله أكبر عقد لطاقة الرياح في تاريخ البلد الآسيوي.تحدي الأعاصير والعواصفيحتوي توربين رياح تشيهانغ، على تقنيات تحكم متطورة وإستراتيجيات متعددة أخرى لمقاومة الأعاصير لضمان استقرار استثنائي وأقل قدر من التأرجح في أثناء التشغيل، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.ولمراقبة البيئة البحرية الديناميكية والتكيف معها، من المقرر أن يخضع التوربين لأكثر من 200 اختبار يغطي كل مكوناته المهمة، مثل الشفرات والأطر وسلاسل النقل والأبراج والعوامات وأنظمة الإرساء.وبعد إكمال الاختبارات المهمة، من المقرر أن تشرع الصين في تركيب النموذج الأولي لتوربين رياح تشيهانغ قبالة الساحل لبدء توليد الكهرباء المتصلة بالشبكة؛ ما يمثّل خطوة مهمة نحو قيادة عالمية صينية في تحول الطاقة.4 دول عربية بالقائمة... الهيدروجين الأخضر في أفريقيا ينتعش بـ41 مشروعاصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024

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