https://sarabic.ae/20250128/انهيار-مفاجئ-لأسهم-شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-بسبب-تطبيق-صيني-جديد-1097229956.html

انهيار مفاجئ لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تطبيق صيني جديد

انهيار مفاجئ لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تطبيق صيني جديد

سبوتنيك عربي

انهارت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، بسبب أحد التطبيقات الصينية، ما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 17 بالمئة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T08:32+0000

2025-01-28T08:32+0000

2025-01-28T08:32+0000

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انخفض مؤشر "ناسداك" المركب الأمريكي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3%، في حين هبطت الأسهم الفردية بنسبة 17% أو أكثر في التعاملات، مع اكتساب تطبيق (DeepSeek) الصيني، وهو منافس لبرنامج الدردشة الآلي (ChatGPT) من (OpenAI)، شعبية كبيرة، حسبما أظهرت بيانات التداول.وفي ختام جلسة اليوم الأول من أسبوع العمل الجديد، انخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 3.07%، ليخسر نحو 612.5 نقطة.في وقت سابق، تصدرت شركة (DeepSeek) الصينية، وهي منافس لبرنامج (ChatGPT) التابع لشركة (OpenAI)، مخططات تطبيقات الهاتف المحمول في عدد من البلدان بعد إصدار نسخة جديدة من مساعدها، ما أدى إلى جنون أسواق الأسهم.وفي متجر تطبيقات (Apple)، احتل مساعد (DeepSeek) المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية والصين، متفوقًا على (ChatGPT)، الذي جاء في المركز الثاني أو الثالث هناك، ولم يصل إلى المراكز الخمسة الأولى في الصين.وأعلنت شركة (DeepSeek) الصينية في 20 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار نسخة (R1) من مساعدها الذكي (AI)، والذي يقول موقعها على الإنترنت إنه على قدم المساواة مع (ChatGPT).دولة عربية تعلن أن عام 2024 الأفضل اقتصاديا لها على مر تاريخهادولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024

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