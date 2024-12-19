https://sarabic.ae/20241219/دولة-عربية-تستحوذ-على-أكبر-صفقة-طاقة-لعام-2024-1095973102.html
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن تطورات جديدة في الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال عام 2024. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:02+0000
2024-12-19T14:02+0000
2024-12-19T14:02+0000
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وأعلنت شركة "أدنوك" النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي (عرض الاستحواذ) المُقدم لجميع مساهمي "كوفيسترو إيه جي" بعد انتهاء مدة القبول الإضافية.ووفقًا لذلك، ستصبح "إكس آر جي"، المساهم الجديد المالك لحصّة الأغلبية في أسهم "كوفيسترو إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، إذ يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إكس آر جي"، الدكتور سلطان الجابر، إنه "تماشيًا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدّمته "إكس آر جي" على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو".وتهدف أكبر صفقة طاقة في أوروبا أساسًا إلى ترسيخ مكانة "كوفيسترو" ضمن الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعَي المواد عالية الأداء والحلول والمواد المتخصصة.ويعدّ الاستحواذ على "كوفيسترو" خطوة أساسية لتحقيق أهداف "إكس آر جي" في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات، بحسب موقع "الطاقة".البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
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اقتصاد, العالم العربي
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
كشفت دولة عربية عن تطورات جديدة في الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال عام 2024.
وأعلنت شركة "أدنوك" النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي (عرض الاستحواذ) المُقدم لجميع مساهمي "كوفيسترو إيه جي" بعد انتهاء مدة القبول الإضافية.
وبعد انتهاء مدة القبول الإضافية، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشراؤها من قبل "إكس آر جي"، نحو 91.32 % من إجمالي أسهم "كوفيسترو".
ووفقًا لذلك، ستصبح "إكس آر جي"، المساهم الجديد المالك لحصّة الأغلبية في أسهم "كوفيسترو إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، إذ يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إكس آر جي"، الدكتور سلطان الجابر، إنه "تماشيًا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدّمته "إكس آر جي" على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو".
وأكد أن "الإنجاز يعدّ خطوة مهمة بصفته أول استثمار نوعي كبير لشركة "إكس آر جي" في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
وتهدف أكبر صفقة طاقة في أوروبا أساسًا إلى ترسيخ مكانة "كوفيسترو" ضمن الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعَي المواد عالية الأداء والحلول والمواد المتخصصة.
ويعدّ الاستحواذ على "كوفيسترو" خطوة أساسية لتحقيق أهداف "إكس آر جي" في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات، بحسب موقع "الطاقة".