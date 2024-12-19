دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024

عربي
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241219/دولة-عربية-تستحوذ-على-أكبر-صفقة-طاقة-لعام-2024-1095973102.html
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن تطورات جديدة في الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال عام 2024. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:02+0000
2024-12-19T14:02+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095974296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8354d8828624736400c296df697f59.jpg
وأعلنت شركة "أدنوك" النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي (عرض الاستحواذ) المُقدم لجميع مساهمي "كوفيسترو إيه جي" بعد انتهاء مدة القبول الإضافية.ووفقًا لذلك، ستصبح "إكس آر جي"، المساهم الجديد المالك لحصّة الأغلبية في أسهم "كوفيسترو إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، إذ يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إكس آر جي"، الدكتور سلطان الجابر، إنه "تماشيًا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدّمته "إكس آر جي" على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو".وتهدف أكبر صفقة طاقة في أوروبا أساسًا إلى ترسيخ مكانة "كوفيسترو" ضمن الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعَي المواد عالية الأداء والحلول والمواد المتخصصة.ويعدّ الاستحواذ على "كوفيسترو" خطوة أساسية لتحقيق أهداف "إكس آر جي" في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات، بحسب موقع "الطاقة".البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
https://sarabic.ae/20241218/دولتان-عربيتان-تسدان-فجوة-واردات-الغاز-الأوروبية-عبر-الأنابيب----1095909351.html
https://sarabic.ae/20241213/حقل-نفطي-واعد-في-سوريا-يقدم-1000-برميل-يوميا---1095744195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095974296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0a32d9268756d4396a2314e5f83fee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة لعام 2024

14:02 GMT 19.12.2024
© Getty Images / Anton Petrusطاقة
طاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / Anton Petrus
تابعنا عبر
كشفت دولة عربية عن تطورات جديدة في الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال عام 2024.
وأعلنت شركة "أدنوك" النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي (عرض الاستحواذ) المُقدم لجميع مساهمي "كوفيسترو إيه جي" بعد انتهاء مدة القبول الإضافية.

وبعد انتهاء مدة القبول الإضافية، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشراؤها من قبل "إكس آر جي"، نحو 91.32 % من إجمالي أسهم "كوفيسترو".

ووفقًا لذلك، ستصبح "إكس آر جي"، المساهم الجديد المالك لحصّة الأغلبية في أسهم "كوفيسترو إيه جي"، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، إذ يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
أمس, 08:13 GMT
وفي السياق ذاته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إكس آر جي"، الدكتور سلطان الجابر، إنه "تماشيًا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدّمته "إكس آر جي" على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو".

وأكد أن "الإنجاز يعدّ خطوة مهمة بصفته أول استثمار نوعي كبير لشركة "إكس آر جي" في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وتهدف أكبر صفقة طاقة في أوروبا أساسًا إلى ترسيخ مكانة "كوفيسترو" ضمن الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعَي المواد عالية الأداء والحلول والمواد المتخصصة.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
مجتمع
حقل نفطي واعد في سوريا يقدم 1000 برميل يوميا
13 ديسمبر, 08:00 GMT
ويعدّ الاستحواذ على "كوفيسترو" خطوة أساسية لتحقيق أهداف "إكس آر جي" في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات، بحسب موقع "الطاقة".
البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار
3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала