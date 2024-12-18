https://sarabic.ae/20241218/البنك-الدولي-دولة-عربية-خسرت-600-مليار-دولار-1095935466.html
البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار
البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير للبنك الدولي أن خسائر الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي بلغت نحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة لعام 2015. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:54+0000
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وأوضح التقرير أن الأزمات الاقتصادية والسياسية أسهمت بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مشيراً إلى أن البلاد كانت قادرة على تحقيق نمو في الإنتاج المحلي بنسبة 74% في عام 2023، لو لم يكن الصراع المستمر. وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفط الليبي من المتوقع أن يشهد انتعاشا ملحوظا في العام المقبل، حيث يتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.3 مليون برميل يوميا في 2026.من المتوقع أن يسهم هذا الانتعاش في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.6% في 2025، و8.4% في 2026.وتوقع البنك الدولي أن يسجل النمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي حوالي 9% خلال عامي 2025 و2026.كما توقع أن تسجل ليبيا فوائض في المالية العامة والرصيد الخارجي بنسبة 1.7% و1.4% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لانخفاض الإنفاق والواردات.وأدرج البنك الدولي ليبيا ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7,570 دولارا في عام 2023.
https://sarabic.ae/20240913/رئيس-نقابة-النفط-في-ليبيا-خسائر-اقتصادية-كبيرة-في-البلاد-بسبب-الإغلاقات-1092664142.html
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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار
البنك الدولي: دولة عربية خسرت 600 مليار دولار
أفاد تقرير للبنك الدولي أن خسائر الاقتصاد الليبي خلال العقد الماضي بلغت نحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة لعام 2015.
وأوضح التقرير
أن الأزمات الاقتصادية والسياسية أسهمت بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مشيراً إلى أن البلاد كانت قادرة على تحقيق نمو في الإنتاج المحلي بنسبة 74% في عام 2023، لو لم يكن الصراع المستمر.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفط الليبي
من المتوقع أن يشهد انتعاشا ملحوظا في العام المقبل، حيث يتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، و1.3 مليون برميل يوميا في 2026.
من المتوقع أن يسهم هذا الانتعاش في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.6% في 2025، و8.4% في 2026.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل النمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي حوالي 9% خلال عامي 2025 و2026.
كما توقع أن تسجل ليبيا فوائض في المالية العامة والرصيد الخارجي بنسبة 1.7% و1.4% من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لانخفاض الإنفاق والواردات.
وأدرج البنك الدولي ليبيا
ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7,570 دولارا في عام 2023.