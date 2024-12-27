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https://sarabic.ae/20241227/ترامب-يطلب-من-المحكمة-العليا-الأمريكية-وقف-قانون-يهدد-بحظر-تطبيق-تيك-توك-1096261032.html
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة طلبًا رسميًا للمحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك في اليوم السابق لتوليه منصبه... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T22:45+0000
2024-12-27T23:27+0000
ترامب
دونالد ترامب
توك توك
الصين
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وقال الفريق القانوني لترامب في الوثيقة المقدمة: "نظرًا لتعقيد وحداثة هذه القضية، ينبغي على المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح المزيد من الوقت لمعالجة هذه القضايا"، مضيفًا أن ذلك سيمنح ترامب "فرصة السعي لحل سياسي".وكان ترامب قد عارض بشدة تطبيق تيك توك خلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، وحاول دون جدوى حظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.وأعرب الرئيس الجمهوري عن مخاوفه، التي تبناها أيضًا خصوم سياسيون، من احتمال استغلال الحكومة الصينية بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين أو التأثير على المحتوى الذي يُعرض عليهم على المنصة.كما أثار مسؤولون أمريكيون قلقهم بشأن شعبية التطبيق بين الشباب، مدعين أن الشركة المالكة تخضع لتوجيهات بكين وأن التطبيق يُستخدم لنشر الدعاية، وهي ادعاءات نفتها الشركة والحكومة الصينية.ودعا ترامب في السابق إلى بيع تيك توك لشركة أمريكية، مع اقتراح أن تشارك الحكومة في عائدات البيع. وذهب خلفه، الرئيس جو بايدن، إلى خطوة أبعد بتوقيع قانون لحظر التطبيق للأسباب ذاتها.ولكن ترامب عدل موقفه مؤخرًا، قائلاً:وكان فيسبوك، الذي أسسه مارك زوكربيرغ ويعد جزءًا من إمبراطورية "ميتا"، أحد الشبكات الاجتماعية التي حظرت ترامب بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بسبب مخاوف من استغلاله المنصة للتحريض على مزيد من العنف.وقد تم رفع هذه الحظر لاحقًا عن المنصات الكبرى.وفي الوثيقة المقدمة يوم الجمعة، أوضح محامي ترامب أن الرئيس المنتخب لم يتخذ موقفًا بشأن الأسس القانونية للنزاع الحالي.وقال المحامي جون ساور في المذكرة القانونية: "الرئيس ترامب لا يتخذ موقفًا بشأن الجوهر القانوني لهذه القضية"، مشيرًا إلى أن "ما يطلبه هو أن تنظر المحكمة في تأجيل الموعد النهائي المحدد لتنفيذ القانون في 19 يناير 2025، ما يمنح إدارة ترامب القادمة الفرصة للسعي إلى حل سياسي للقضايا المطروحة".
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https://sarabic.ae/20240424/واشنطن-تحدد-خيارين-أمام-تيك-توك-قطع-العلاقات-مع-الصين-أو-الحظر-1088247915.html
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ترامب, دونالد ترامب, توك توك, الصين
ترامب, دونالد ترامب, توك توك, الصين

ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك

22:45 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 23:27 GMT 27.12.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة طلبًا رسميًا للمحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك في اليوم السابق لتوليه منصبه في 20 يناير/كانزن الثاني، في حال عدم بيع التطبيق من قبل مالكه الصيني شركة "بايت دانس".
وقال الفريق القانوني لترامب في الوثيقة المقدمة: "نظرًا لتعقيد وحداثة هذه القضية، ينبغي على المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح المزيد من الوقت لمعالجة هذه القضايا"، مضيفًا أن ذلك سيمنح ترامب "فرصة السعي لحل سياسي".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث مع أنصاره أمام محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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وكان ترامب قد عارض بشدة تطبيق تيك توك خلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، وحاول دون جدوى حظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأعرب الرئيس الجمهوري عن مخاوفه، التي تبناها أيضًا خصوم سياسيون، من احتمال استغلال الحكومة الصينية بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين أو التأثير على المحتوى الذي يُعرض عليهم على المنصة.
كما أثار مسؤولون أمريكيون قلقهم بشأن شعبية التطبيق بين الشباب، مدعين أن الشركة المالكة تخضع لتوجيهات بكين وأن التطبيق يُستخدم لنشر الدعاية، وهي ادعاءات نفتها الشركة والحكومة الصينية.
ودعا ترامب في السابق إلى بيع تيك توك لشركة أمريكية، مع اقتراح أن تشارك الحكومة في عائدات البيع. وذهب خلفه، الرئيس جو بايدن، إلى خطوة أبعد بتوقيع قانون لحظر التطبيق للأسباب ذاتها.
ولكن ترامب عدل موقفه مؤخرًا، قائلاً:
"الآن وأنا أفكر في الأمر، أنا مع تيك توك، لأننا بحاجة إلى المنافسة"، في تصريح أدلى به لوكالة بلومبرغ، مضيفًا: "إذا لم يكن لديك تيك توك، سيكون لديك فيسبوك وإنستغرام فقط، وهذا يعني زوكربيرغ".
وكان فيسبوك، الذي أسسه مارك زوكربيرغ ويعد جزءًا من إمبراطورية "ميتا"، أحد الشبكات الاجتماعية التي حظرت ترامب بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بسبب مخاوف من استغلاله المنصة للتحريض على مزيد من العنف.
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وقد تم رفع هذه الحظر لاحقًا عن المنصات الكبرى.
وفي الوثيقة المقدمة يوم الجمعة، أوضح محامي ترامب أن الرئيس المنتخب لم يتخذ موقفًا بشأن الأسس القانونية للنزاع الحالي.
وقال المحامي جون ساور في المذكرة القانونية: "الرئيس ترامب لا يتخذ موقفًا بشأن الجوهر القانوني لهذه القضية"، مشيرًا إلى أن "ما يطلبه هو أن تنظر المحكمة في تأجيل الموعد النهائي المحدد لتنفيذ القانون في 19 يناير 2025، ما يمنح إدارة ترامب القادمة الفرصة للسعي إلى حل سياسي للقضايا المطروحة".
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