https://sarabic.ae/20250111/كوريا-الجنوبية-تحقق-رقما-قياسيا-في-أطول-مدة-استخدام-للذكاء-الاصطناعي-1096683914.html

كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات صدرت، اليوم السبت، عن تسجيل الكوريين الجنوبيين رقماً قياسياً جديداً في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الشهر الماضي. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T12:44+0000

2025-01-11T12:44+0000

2025-01-11T12:44+0000

مجتمع

منوعات

أخبار الذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092261676_0:265:2047:1416_1920x0_80_0_0_fee3db900e42d66cdc3114d0d7f65325.jpg

ونقلت وكالة "يونهاب" بيانات أصدرتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز اب ㆍرتيلㆍغودز" أفادت بأن مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية أمضوا 900 مليون دقيقة على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل "شات جي بي تي" ، و"إيه دوت" ، و"دبليو آر تي إن"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت" ، و"كلود" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي وقت الاستخدام 110 ملايين دقيقة فقط.وتصدرت خدمة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" قائمة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخداماً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين مستخدم.وجاءت خدمة المساعد الذكي "إيه دوت" من شركة "إس كيه تيليكوم" في المرتبة الثانية بـ 2.45 مليون مستخدم، تلتها منصة "دبليو آر تي إن" بـ 2.32 مليون مستخدم، ثم "بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و"مايكروسوفت كوبايلوت" بـ 310 آلاف مستخدم، وأخيراً "كلود" بـ 120 ألف مستخدم.يُذكر أن "دبليو آر تي إن" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي طورتها شركة "دبليو آر تي إن" الكورية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد "بيربلكستي" محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، و"كلود" هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, كوريا الجنوبية, الأخبار