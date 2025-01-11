https://sarabic.ae/20250111/كوريا-الجنوبية-تحقق-رقما-قياسيا-في-أطول-مدة-استخدام-للذكاء-الاصطناعي-1096683914.html
كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي
كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات صدرت، اليوم السبت، عن تسجيل الكوريين الجنوبيين رقماً قياسياً جديداً في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الشهر الماضي. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T12:44+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" بيانات أصدرتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز اب ㆍرتيلㆍغودز" أفادت بأن مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية أمضوا 900 مليون دقيقة على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل "شات جي بي تي" ، و"إيه دوت" ، و"دبليو آر تي إن"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت" ، و"كلود" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي وقت الاستخدام 110 ملايين دقيقة فقط.وتصدرت خدمة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" قائمة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخداماً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين مستخدم.وجاءت خدمة المساعد الذكي "إيه دوت" من شركة "إس كيه تيليكوم" في المرتبة الثانية بـ 2.45 مليون مستخدم، تلتها منصة "دبليو آر تي إن" بـ 2.32 مليون مستخدم، ثم "بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و"مايكروسوفت كوبايلوت" بـ 310 آلاف مستخدم، وأخيراً "كلود" بـ 120 ألف مستخدم.يُذكر أن "دبليو آر تي إن" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي طورتها شركة "دبليو آر تي إن" الكورية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد "بيربلكستي" محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، و"كلود" هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html
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منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, كوريا الجنوبية, الأخبار
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, كوريا الجنوبية, الأخبار
كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي
كشفت بيانات صدرت، اليوم السبت، عن تسجيل الكوريين الجنوبيين رقماً قياسياً جديداً في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الشهر الماضي.
ونقلت وكالة
"يونهاب" بيانات أصدرتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز اب ㆍرتيلㆍغودز" أفادت بأن مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية أمضوا 900 مليون دقيقة على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل "شات جي بي تي" ، و"إيه دوت" ، و"دبليو آر تي إن"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت" ، و"كلود" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي وقت الاستخدام 110 ملايين دقيقة فقط.
وتصدرت خدمة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" قائمة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخداماً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين مستخدم.
وجاءت خدمة المساعد الذكي "إيه دوت" من شركة "إس كيه تيليكوم" في المرتبة الثانية بـ 2.45 مليون مستخدم، تلتها منصة "دبليو آر تي إن" بـ 2.32 مليون مستخدم، ثم "بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و"مايكروسوفت كوبايلوت" بـ 310 آلاف مستخدم، وأخيراً "كلود" بـ 120 ألف مستخدم.
يُذكر أن "دبليو آر تي إن" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي طورتها شركة "دبليو آر تي إن" الكورية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد "بيربلكستي" محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، و"كلود" هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأمريكية.