كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250111/كوريا-الجنوبية-تحقق-رقما-قياسيا-في-أطول-مدة-استخدام-للذكاء-الاصطناعي-1096683914.html
كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي
كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات صدرت، اليوم السبت، عن تسجيل الكوريين الجنوبيين رقماً قياسياً جديداً في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الشهر الماضي. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T12:44+0000
2025-01-11T12:44+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الذكاء الاصطناعي
كوريا الجنوبية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092261676_0:265:2047:1416_1920x0_80_0_0_fee3db900e42d66cdc3114d0d7f65325.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب" بيانات أصدرتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز اب ㆍرتيلㆍغودز" أفادت بأن مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية أمضوا 900 مليون دقيقة على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل "شات جي بي تي" ، و"إيه دوت" ، و"دبليو آر تي إن"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت" ، و"كلود" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي وقت الاستخدام 110 ملايين دقيقة فقط.وتصدرت خدمة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" قائمة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخداماً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين مستخدم.وجاءت خدمة المساعد الذكي "إيه دوت" من شركة "إس كيه تيليكوم" في المرتبة الثانية بـ 2.45 مليون مستخدم، تلتها منصة "دبليو آر تي إن" بـ 2.32 مليون مستخدم، ثم "بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و"مايكروسوفت كوبايلوت" بـ 310 آلاف مستخدم، وأخيراً "كلود" بـ 120 ألف مستخدم.يُذكر أن "دبليو آر تي إن" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي طورتها شركة "دبليو آر تي إن" الكورية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد "بيربلكستي" محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، و"كلود" هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250101/اقتصاد-النية-الذكاء-الاصطناعي-قد-يبيع-قراراتك-قبل-أن-تتخذها--1096385253.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092261676_0:73:2047:1608_1920x0_80_0_0_4ad5c7fc7d6d5c2ce2f0f1d290a72a04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, كوريا الجنوبية, الأخبار
منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, كوريا الجنوبية, الأخبار

كوريا الجنوبية تحقق رقما قياسيا في أطول مدة استخدام للذكاء الاصطناعي

12:44 GMT 11.01.2025
© Photo / unsplash/ Andrea De Santisالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Photo / unsplash/ Andrea De Santis
تابعنا عبر
كشفت بيانات صدرت، اليوم السبت، عن تسجيل الكوريين الجنوبيين رقماً قياسياً جديداً في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الشهر الماضي.
ونقلت وكالة "يونهاب" بيانات أصدرتها شركة أبحاث سوق الهواتف المحمولة "وايز اب ㆍرتيلㆍغودز" أفادت بأن مستخدمي الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية أمضوا 900 مليون دقيقة على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل "شات جي بي تي" ، و"إيه دوت" ، و"دبليو آر تي إن"، و"بيربلكستي"، و"مايكروسوفت كوبايلوت" ، و"كلود" خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي وقت الاستخدام 110 ملايين دقيقة فقط.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
"اقتصاد النية"... الذكاء الاصطناعي قد "يبيع قراراتك" قبل أن تتخذها
1 يناير, 12:31 GMT
وتصدرت خدمة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" قائمة خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخداماً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد مستخدميها 6.82 ملايين مستخدم.
وجاءت خدمة المساعد الذكي "إيه دوت" من شركة "إس كيه تيليكوم" في المرتبة الثانية بـ 2.45 مليون مستخدم، تلتها منصة "دبليو آر تي إن" بـ 2.32 مليون مستخدم، ثم "بيربلكستي" بـ 590 ألف مستخدم، و"مايكروسوفت كوبايلوت" بـ 310 آلاف مستخدم، وأخيراً "كلود" بـ 120 ألف مستخدم.
يُذكر أن "دبليو آر تي إن" هي منصة تجميعية لأدوات الذكاء الاصطناعي طورتها شركة "دبليو آر تي إن" الكورية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تُعد "بيربلكستي" محرك بحث عالمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، و"كلود" هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته شركة "أنثروبيك" الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала