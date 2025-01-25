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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
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روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات
روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، آرتور ليوكمانوف، أن مخاطر المواجهة المفتوحة بسبب خطأ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:38+0000
2025-01-25T08:38+0000
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وقال ليوكمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تتسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بطبيعتها العابرة للحدود، بالسرية والضعف. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، على البيانات الخام والمعايير والخوارزميات في معالجتها، ما يتيح فرصًا لأنواع مختلفة من التلاعب".وتابع: "في غيابها، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات مزدوجة الاستخدام لأغراض خبيثة من قبل أولئك الذين يتمتعون بمزايا تكنولوجية. إن مخاطر حدوث مواجهة مفتوحة بسبب خطأ أو آخر نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك العامل البشري، مرتفعة بشكل غير مقبول".ويعتقد ليوكمانوف أنه "من المهم في ظل ظروف مواجهة التوترات السياسية العالمية المتزايدة أن تتحرك الدول نحو التنظيم القانوني الدولي العادل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدث في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي ذكرتها".روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقةوثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
https://sarabic.ae/20241227/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-المهمة-الخطيرة-التي-نفذها-الأمريكي-جون-سبيكتر----1096233011.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات

08:38 GMT 25.01.2025
© Fotolia / Tomasz Zajdaالجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات
الجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© Fotolia / Tomasz Zajda
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أكد مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، آرتور ليوكمانوف، أن مخاطر المواجهة المفتوحة بسبب خطأ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرتفعة بشكل غير مقبول.
وقال ليوكمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تتسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بطبيعتها العابرة للحدود، بالسرية والضعف. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، على البيانات الخام والمعايير والخوارزميات في معالجتها، ما يتيح فرصًا لأنواع مختلفة من التلاعب".

وأضاف: "لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال التعاون الدولي".

وتابع: "في غيابها، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات مزدوجة الاستخدام لأغراض خبيثة من قبل أولئك الذين يتمتعون بمزايا تكنولوجية. إن مخاطر حدوث مواجهة مفتوحة بسبب خطأ أو آخر نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك العامل البشري، مرتفعة بشكل غير مقبول".
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ويعتقد ليوكمانوف أنه "من المهم في ظل ظروف مواجهة التوترات السياسية العالمية المتزايدة أن تتحرك الدول نحو التنظيم القانوني الدولي العادل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدث في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي ذكرتها".
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