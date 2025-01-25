https://sarabic.ae/20250125/روسيا-تحذر-من-ارتفاع-مخاطر-المواجهة-المفتوحة-الناتجة-عن-أخطاء-استخدام-تكنولوجيا-المعلومات-1097133328.html

روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات

روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات

سبوتنيك عربي

أكد مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، آرتور ليوكمانوف، أن مخاطر المواجهة المفتوحة بسبب خطأ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T08:38+0000

2025-01-25T08:38+0000

2025-01-25T08:38+0000

روسيا

العالم

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وقال ليوكمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تتسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بطبيعتها العابرة للحدود، بالسرية والضعف. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، على البيانات الخام والمعايير والخوارزميات في معالجتها، ما يتيح فرصًا لأنواع مختلفة من التلاعب".وتابع: "في غيابها، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات مزدوجة الاستخدام لأغراض خبيثة من قبل أولئك الذين يتمتعون بمزايا تكنولوجية. إن مخاطر حدوث مواجهة مفتوحة بسبب خطأ أو آخر نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك العامل البشري، مرتفعة بشكل غير مقبول".ويعتقد ليوكمانوف أنه "من المهم في ظل ظروف مواجهة التوترات السياسية العالمية المتزايدة أن تتحرك الدول نحو التنظيم القانوني الدولي العادل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدث في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي ذكرتها".روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقةوثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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