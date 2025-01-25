https://sarabic.ae/20250125/روسيا-تحذر-من-ارتفاع-مخاطر-المواجهة-المفتوحة-الناتجة-عن-أخطاء-استخدام-تكنولوجيا-المعلومات-1097133328.html
روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات
روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، آرتور ليوكمانوف، أن مخاطر المواجهة المفتوحة بسبب خطأ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:38+0000
2025-01-25T08:38+0000
2025-01-25T08:38+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102585/46/1025854607_0:271:3019:1969_1920x0_80_0_0_08207231a12b5887dc9f46821e767983.jpg
وقال ليوكمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تتسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بطبيعتها العابرة للحدود، بالسرية والضعف. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، على البيانات الخام والمعايير والخوارزميات في معالجتها، ما يتيح فرصًا لأنواع مختلفة من التلاعب".وتابع: "في غيابها، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات مزدوجة الاستخدام لأغراض خبيثة من قبل أولئك الذين يتمتعون بمزايا تكنولوجية. إن مخاطر حدوث مواجهة مفتوحة بسبب خطأ أو آخر نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك العامل البشري، مرتفعة بشكل غير مقبول".ويعتقد ليوكمانوف أنه "من المهم في ظل ظروف مواجهة التوترات السياسية العالمية المتزايدة أن تتحرك الدول نحو التنظيم القانوني الدولي العادل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدث في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي ذكرتها".روسيا تطور تقنية جديدة للحصول على نقائص كمومية بدقة غير مسبوقةوثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
https://sarabic.ae/20241227/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-المهمة-الخطيرة-التي-نفذها-الأمريكي-جون-سبيكتر----1096233011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102585/46/1025854607_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_846608c8033b34787148fabe515a2bde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تحذر من ارتفاع مخاطر المواجهة المفتوحة الناتجة عن أخطاء استخدام تكنولوجيا المعلومات
أكد مدير إدارة الأمن المعلوماتي الدولي بوزارة الخارجية الروسية، آرتور ليوكمانوف، أن مخاطر المواجهة المفتوحة بسبب خطأ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرتفعة بشكل غير مقبول.
وقال ليوكمانوف لوكالة "سبوتنيك": "تتسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام بطبيعتها العابرة للحدود، بالسرية والضعف. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، على البيانات الخام والمعايير والخوارزميات في معالجتها، ما يتيح فرصًا لأنواع مختلفة من التلاعب".
وأضاف: "لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال التعاون الدولي".
وتابع: "في غيابها، تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات مزدوجة الاستخدام لأغراض خبيثة من قبل أولئك الذين يتمتعون بمزايا تكنولوجية. إن مخاطر حدوث مواجهة مفتوحة بسبب خطأ أو آخر نتيجة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك العامل البشري، مرتفعة بشكل غير مقبول".
27 ديسمبر 2024, 07:45 GMT
ويعتقد ليوكمانوف أنه "من المهم في ظل ظروف مواجهة التوترات السياسية العالمية المتزايدة أن تتحرك الدول نحو التنظيم القانوني الدولي العادل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما حدث في مكافحة الجريمة الإلكترونية التي ذكرتها".