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وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة غربية بالتعاون مع وسائل إعلامية إسرائيلية، تحقيقا يتضمن وثائق مسربة تظهر اعتماد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال الحرب على قطاع غزة، على تكنولوجيا... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T06:29+0000
2025-01-24T06:35+0000
إسرائيل
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وكشفت الوثائق أن "مايكروسوفت" ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث تشير وثائق إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة.وتوفر الوثائق، التي تم الكشف عنها كجزء من تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" بالتعاون مع المواقع الإسرائيلية "ميكوميت" و"ماغازين +972"، عن العلاقات العميقة التي تكشف التكامل المتزايد للتكنولوجيات الأمريكية في النظام العسكري الإسرائيلي.وبعد شن هجومه على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجه الجيش الإسرائيلي اندفاعًا مفاجئًا في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة، ما دفعه إلى توسيع بنيته التحتية الحاسوبية بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بـ"العالم الرائع لمقدمي الخدمات السحابية".وتم استخدام منصة "آزور" للاحتياجات الإدارية مثل البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، وكذلك لدعم الأنشطة القتالية والاستخبارية الإسرائيلية، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي.وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إن "الجيش أصبح يعتمد بشكل متزايد على شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل لتخزين وتحليل كميات أكبر من البيانات والمعلومات الاستخبارية لفترة أطول".في الوقت نفسه، عملت "مايكروسوفت" بشكل وثيق مع الاستخبارات الإسرائيلية، بما في ذلك الوحدة 8200، في مشاريع حساسة وسرية.وفي السنوات الأخيرة، تظهر الوثائق أن الشركة قدمت أيضا للجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "جي بي تي 4" من "أوبن إيه آي"، كجزء من تغيير في سياسة الشركة، والذي يسمح بالعمل مع أجهزة الأمن.إن الكشف عن العلاقات العميقة بين شركة "مايكروسوفت" والجيش الإسرائيلي ودمج أنظمتها في المجهود الحربي يوضح نمو مشاركة القطاع الخاص في الحرب عالية التقنية والتمييز غير الواضح بشكل متزايد بين البنية التحتية الرقمية المدنية والعسكرية.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن التعاون بين "غوغل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023.حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهمروسيا: موسكو تراقب تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماس
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى

وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

06:29 GMT 24.01.2025 (تم التحديث: 06:35 GMT 24.01.2025)
© YouTube.comمايكروسوفت
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© YouTube.com
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نشرت صحيفة غربية بالتعاون مع وسائل إعلامية إسرائيلية، تحقيقا يتضمن وثائق مسربة تظهر اعتماد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال الحرب على قطاع غزة، على تكنولوجيا الحوسبة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، ودمج إسرائيل خدمات الشركة لمصلحتها في الحرب.
وكشفت الوثائق أن "مايكروسوفت" ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث تشير وثائق إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة.

وتقدم الوثائق نظرة داخلية على كيفية تعميق "مايكروسوفت" لعلاقتها مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بخدمات حوسبة وتخزين أكبر وإبرام صفقات لا تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار، لتوفير آلاف الساعات من الدعم الفني والاستخدام المتزايد لمنصة "آزور" السحابية من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وتوفر الوثائق، التي تم الكشف عنها كجزء من تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" بالتعاون مع المواقع الإسرائيلية "ميكوميت" و"ماغازين +972"، عن العلاقات العميقة التي تكشف التكامل المتزايد للتكنولوجيات الأمريكية في النظام العسكري الإسرائيلي.

ووفقا للوثائق، التي تتضمن أدلة من الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإسرائيلية ووثائق من فرع "مايكروسوفت" في إسرائيل، استُخدمت منتجات وخدمات الشركة من قبل مجموعة متنوعة من وحدات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك سلاح الجو والبحرية والاستخبارات.

وبعد شن هجومه على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجه الجيش الإسرائيلي اندفاعًا مفاجئًا في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة، ما دفعه إلى توسيع بنيته التحتية الحاسوبية بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بـ"العالم الرائع لمقدمي الخدمات السحابية".
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وتم استخدام منصة "آزور" للاحتياجات الإدارية مثل البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، وكذلك لدعم الأنشطة القتالية والاستخبارية الإسرائيلية، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وبحسب مصادر أمنية، أصبحت "مايكروسوفت" شريكا حاسما، زودت الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية المتقدمة ومكنته من تحليل وإدارة كميات هائلة من المعلومات في الوقت الفعلي.

وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إن "الجيش أصبح يعتمد بشكل متزايد على شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل لتخزين وتحليل كميات أكبر من البيانات والمعلومات الاستخبارية لفترة أطول".
في الوقت نفسه، عملت "مايكروسوفت" بشكل وثيق مع الاستخبارات الإسرائيلية، بما في ذلك الوحدة 8200، في مشاريع حساسة وسرية.
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وفي السنوات الأخيرة، تظهر الوثائق أن الشركة قدمت أيضا للجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "جي بي تي 4" من "أوبن إيه آي"، كجزء من تغيير في سياسة الشركة، والذي يسمح بالعمل مع أجهزة الأمن.

ورفضت شركة "مايكروسوفت" التعليق على نتائج التحقيق أو الإجابة على أسئلة حول عملها لصالح الجيش الإسرائيلي، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لن نعلق على هذا الموضوع"، كما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

إن الكشف عن العلاقات العميقة بين شركة "مايكروسوفت" والجيش الإسرائيلي ودمج أنظمتها في المجهود الحربي يوضح نمو مشاركة القطاع الخاص في الحرب عالية التقنية والتمييز غير الواضح بشكل متزايد بين البنية التحتية الرقمية المدنية والعسكرية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن التعاون بين "غوغل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023.
حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم
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