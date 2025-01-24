https://sarabic.ae/20250124/تقرير-يكشف-مشاركة-مايكروسوفت-في-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1097095772.html

وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وثائق تكشف مشاركة "مايكروسوفت" في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

نشرت صحيفة غربية بالتعاون مع وسائل إعلامية إسرائيلية، تحقيقا يتضمن وثائق مسربة تظهر اعتماد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال الحرب على قطاع غزة، على تكنولوجيا... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T06:29+0000

2025-01-24T06:29+0000

2025-01-24T06:35+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102002/51/1020025191_45:0:1956:1075_1920x0_80_0_0_06fd9806186587d4271d149f42451273.jpg

وكشفت الوثائق أن "مايكروسوفت" ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث تشير وثائق إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة.وتوفر الوثائق، التي تم الكشف عنها كجزء من تحقيق أجرته صحيفة "غارديان" بالتعاون مع المواقع الإسرائيلية "ميكوميت" و"ماغازين +972"، عن العلاقات العميقة التي تكشف التكامل المتزايد للتكنولوجيات الأمريكية في النظام العسكري الإسرائيلي.وبعد شن هجومه على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجه الجيش الإسرائيلي اندفاعًا مفاجئًا في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة، ما دفعه إلى توسيع بنيته التحتية الحاسوبية بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بـ"العالم الرائع لمقدمي الخدمات السحابية".وتم استخدام منصة "آزور" للاحتياجات الإدارية مثل البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، وكذلك لدعم الأنشطة القتالية والاستخبارية الإسرائيلية، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي.وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إن "الجيش أصبح يعتمد بشكل متزايد على شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل لتخزين وتحليل كميات أكبر من البيانات والمعلومات الاستخبارية لفترة أطول".في الوقت نفسه، عملت "مايكروسوفت" بشكل وثيق مع الاستخبارات الإسرائيلية، بما في ذلك الوحدة 8200، في مشاريع حساسة وسرية.وفي السنوات الأخيرة، تظهر الوثائق أن الشركة قدمت أيضا للجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "جي بي تي 4" من "أوبن إيه آي"، كجزء من تغيير في سياسة الشركة، والذي يسمح بالعمل مع أجهزة الأمن.إن الكشف عن العلاقات العميقة بين شركة "مايكروسوفت" والجيش الإسرائيلي ودمج أنظمتها في المجهود الحربي يوضح نمو مشاركة القطاع الخاص في الحرب عالية التقنية والتمييز غير الواضح بشكل متزايد بين البنية التحتية الرقمية المدنية والعسكرية.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن التعاون بين "غوغل" ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023.حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهمروسيا: موسكو تراقب تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماس

https://sarabic.ae/20250123/قيادية-في-حركة-فتح-لـ-سبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-جنين-ترتبط-بإبادة-غزة-1097087865.html

https://sarabic.ae/20250123/استئناف-الحرب-بعد-تحرير-المحتجزين-تقرير-يكشف-نوايا-إسرائيل-تجاه-غزة-1097079398.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى