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دولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح
دولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن عزم إحدى شركات خدمات الطاقة العالمية تنفيذ مشروع ضخم لتجميع توربينات الرياح في دولتين عربيتين. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار التقرير إلى أن شركة "غلوبال إنرجي سيرفيس" الإسبانية، تعتزم تركيب ما يصل إلى 100 توربين رياح خلال العام الجاري، التزامًا بالعقود الموقّعة خلال الربع الأول من العام.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تتضمن خطة الشركة للعام المقبل توسعًا في مجال تجميع توربينات الرياح، في دولتين عربيتين هما: مصر والمغرب.وبلغت تركيبات الشركة الإسبانية من طاقة الرياح 15.2 غيغاواط، على مدار انخراطها في السوق منذ ما يزيد على 30 عامًا، إذ تنتشر في 21 سوقًا في العالم.وتستعد الشركة الإسبانية لدخول السوق المغربية العام المقبل أيضًا، بهدف تثبيت توربينات رياح، طبقًا لشراكة بين "غلوبال إنرجي" وشركة محلية في الرباط.وتخطط الشركة لتثبيت ما يزيد على 100 توربين بقدرة إجمالية تصل إلى 421 ميغاواط في أنحاء العالم، خلال العام الجاري. وتشكل مشروعات شركة "غلوبال إنرجي سيرفيس"، سواء في مصر والمغرب أو الدول الأخرى، انعكاسًا لسوق تجميع توربينات الرياح، إذ تشير خطة تركيبات الشركة للعامين الجاري والمقبل إلى نشاط لافت للنظر.دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 20257 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة

دولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح

11:23 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة الكهريائية كولسكايا بمزرعة الرياح في منطقة كولسكايا بمنطقة مورمانسك شمال روسيا
محطة الطاقة الكهريائية كولسكايا بمزرعة الرياح في منطقة كولسكايا بمنطقة مورمانسك شمال روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Pavel Lvov
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن عزم إحدى شركات خدمات الطاقة العالمية تنفيذ مشروع ضخم لتجميع توربينات الرياح في دولتين عربيتين.
وأشار التقرير إلى أن شركة "غلوبال إنرجي سيرفيس" الإسبانية، تعتزم تركيب ما يصل إلى 100 توربين رياح خلال العام الجاري، التزامًا بالعقود الموقّعة خلال الربع الأول من العام.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تتضمن خطة الشركة للعام المقبل توسعًا في مجال تجميع توربينات الرياح، في دولتين عربيتين هما: مصر والمغرب.
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
4 دول عربية تتصدر قائمة إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميا
16 مارس, 07:01 GMT
وبلغت تركيبات الشركة الإسبانية من طاقة الرياح 15.2 غيغاواط، على مدار انخراطها في السوق منذ ما يزيد على 30 عامًا، إذ تنتشر في 21 سوقًا في العالم.
وذكر التقرير أن مشروعات الرياح تقع في مصر والمغرب ضمن نطاق خطة تطوير شركة "غلوبال إنرجي"، خلال العام المقبل. ويتضمن ذلك مواصلة تطوير مشروع كبير في مصر.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
2 مارس, 06:04 GMT
وتستعد الشركة الإسبانية لدخول السوق المغربية العام المقبل أيضًا، بهدف تثبيت توربينات رياح، طبقًا لشراكة بين "غلوبال إنرجي" وشركة محلية في الرباط.
وتخطط الشركة لتثبيت ما يزيد على 100 توربين بقدرة إجمالية تصل إلى 421 ميغاواط في أنحاء العالم، خلال العام الجاري. وتشكل مشروعات شركة "غلوبال إنرجي سيرفيس"، سواء في مصر والمغرب أو الدول الأخرى، انعكاسًا لسوق تجميع توربينات الرياح، إذ تشير خطة تركيبات الشركة للعامين الجاري والمقبل إلى نشاط لافت للنظر.
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025
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