https://sarabic.ae/20250415/دولة-عربية-تعتزم-الاستعانة-بتوربينات-الرياح-العملاقة-لزيادة-قدرات-توليد-الكهرباء-1099558370.html
دولة عربية تعتزم الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء
دولة عربية تعتزم الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام إحدى الدول العربية بالاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:25+0000
2025-04-15T10:25+0000
2025-04-15T10:25+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
طاقة
طاقة الرياح
طاقة نظيفة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102511/95/1025119563_4:0:3760:2113_1920x0_80_0_0_ce200b8c175fc65ca3f157e644d44bd0.jpg
وذكر التقرير الجديد أن مصر تتجه إلى الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء النظيفة، في إطار مساعيها لرفع إسهامات الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن هناك توجهًا نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح.ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافّة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية.وقال مدبولي إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وصولًا إلى 60% بحلول 2040.وتشير أحدث التقارير إلى أن السعة المحتملة لإنتاج طاقة الرياح في مصر تصل إلى نحو 48.07 غيغاواط حتى يونيو/حزيران 2024، إلا أن معظم السعة عبارة عن مشروعات في مرحلة ما قبل البناء بنحو 35.56 غيغاواط، كما تبلغ سعة المشروعات قيد الإنشاء نحو 2.51 غيغاواط، والمعلنة نحو 10 غيغاواط.مصر تعتزم رفع مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء إلى 42%دولتان عربيتان ضمن خطة شركة عالمية لتجميع توربينات الرياح
https://sarabic.ae/20221108/سلطنة-عمان-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-بشأن-الاستثمار-في-إنشاء-محطة-طاقة-رياح-السويس-المصرية-1069943187.html
https://sarabic.ae/20250413/-تدشين-أول-مصنع-لتوربينات-الرياح-في-دولة-عربية-1099513167.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102511/95/1025119563_473:0:3290:2113_1920x0_80_0_0_19322539df3cf6714639fd04d051f0b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
دولة عربية تعتزم الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قيام إحدى الدول العربية بالاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة لزيادة قدرات توليد الكهرباء.
وذكر التقرير الجديد أن مصر تتجه إلى الاستعانة بتوربينات الرياح العملاقة من أجل زيادة قدرات توليد الكهرباء النظيفة، في إطار مساعيها لرفع إسهامات الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن هناك توجهًا نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال جولة تفقدية لعدد من مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب، على الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،
بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافّة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية.
وقال مدبولي إن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
وصولًا إلى 60% بحلول 2040.
وتشير أحدث التقارير إلى أن السعة المحتملة لإنتاج طاقة الرياح
في مصر تصل إلى نحو 48.07 غيغاواط حتى يونيو/حزيران 2024، إلا أن معظم السعة عبارة عن مشروعات في مرحلة ما قبل البناء بنحو 35.56 غيغاواط، كما تبلغ سعة المشروعات قيد الإنشاء نحو 2.51 غيغاواط، والمعلنة نحو 10 غيغاواط.