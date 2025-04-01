https://sarabic.ae/20250401/قدرة-توليد-الكهرباء-المتجددة-في-دولة-عربية-ترتفع-بأكبر-وتيرة-خلال-10-سنوات-1099141553.html

قدرة توليد الكهرباء المتجددة في دولة عربية ترتفع بأكبر وتيرة خلال 10 سنوات

قدرة توليد الكهرباء المتجددة في دولة عربية ترتفع بأكبر وتيرة خلال 10 سنوات

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، ارتفاع قدرة توليد الكهرباء المتجددة في دولة عربية بمقدار 1.05 غيغاواط على أساس سنوي، خلال العام الماضي. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T15:30+0000

2025-04-01T15:30+0000

2025-04-01T15:30+0000

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وأوضحت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر قفزت إلى 7.75 غيغاواط في عام 2024، مقابل 6.7 غيغاواط خلال 2023.وأوضحت أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بصفة رئيسة من تشغيل مصر خلال العام الماضي لمحطة لطاقة الرياح الواقعة في خليج السويس، ومحطة أخرى للطاقة الشمسية في محافظة أسوان جنوب البلاد.وتوقعت المنصة أن تشهد تلك السعة قفزات متتالية خلال السنوات المقبلة مع بدء تشغيل مشروعات طاقة رياح ضخمة يقع العديد منها في صعيد مصر.وأشارت إلى أن سعة توليد الكهرباء المتجددة في مصر للعام 2024 سجلت أعلى معدل زيادة على أساس سنوي خلال المدة (2015-2024) على الأقل، لتواصل الارتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة.فيما ارتفعت سعة الطاقة الشمسية في البلاد فوق الـ"غيغاواط" منذ عام 2019، مع بداية تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يصنف ضمن الأكبر عالميا.وفي السياق ذاته، ارتفعت سعة طاقة الرياح في مصر خلال العام 2024 إلى 2.19 غيغاواط، لتمثل 28.25% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة المصرية، مقابل 1.89 غيغاواط في العام السابق له 2023.فيما يتوقع زيادة توليد الطاقة المتجددة بمتوسط سنوي 7.1% خلال المدة (2025-2027)، وذلك بعدما حقق ارتفاعا بنسبة 5% خلال عام 2024.

https://sarabic.ae/20250308/دولة-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-فبراير-2025-1098487950.html

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