https://sarabic.ae/20250425/آلاف-الأطنان-دولة-عربية-تستورد-نفايات-ثمينة-من-أوروبا-لتحويلها-إلى-ثروة-1099890705.html

آلاف الأطنان... دولة عربية تستورد "نفايات ثمينة" من أوروبا لتحويلها إلى ثروة

آلاف الأطنان... دولة عربية تستورد "نفايات ثمينة" من أوروبا لتحويلها إلى ثروة

سبوتنيك عربي

تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T12:41+0000

2025-04-25T12:41+0000

2025-04-25T12:41+0000

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ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، "استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية".وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه "بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024".وبيّنت الصحيفة أنه "رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)"، مشيرة إلى أن "صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير".وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.

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أخبار المغرب اليوم, إعادة تدوير, واردات, اقتصاد