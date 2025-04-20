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المغرب.. دراسة توصي باستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة
المغرب.. دراسة توصي باستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أنه رغم أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال الأمن السيبراني، فإنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة في مكافحة التهديدات الإلكترونية. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T15:39+0000
2025-04-20T15:40+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، أن طبيعة الهجمات السيبرانية الحديثة تفرض تكيفا دائما واستثمارا في الحلول التقنية والموارد البشرية، وكذلك تعزيز التعاون الوطني والدولي لضمان وضعية سيبرانية متينة.وجاءت الدراسة تحت عنوان "الأمن السيبراني في المغرب.. بين الإنجازات والتحديات"، مؤكدة أنه "على غرار العديد من الدول، تعرض المغرب، عبر تاريخه، لهجمات سيبرانية خطيرة، ومع اتساع الحضور الرقمي واعتماد البلاد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات، أصبحت المؤسسات والأفراد عرضة لأنواع شتى من التهديدات الإلكترونية".ورصدت الدراسة عددا من الهجمات التي تعرضت لها مؤسسات بالمملكة، سواء رسمية أو خاصة، أهمها تعرض الموقع الإلكتروني لبنك المغرب عام 2012 لهجوم من مجموعة قرصنة معروفة باسم "أنونيموس تونس"، وفي عام 2014، تعرضت مواقع إلكترونية مغربية، من ضمنها موقع وزارة الخارجية ومواقع حكومية أخرى.وقالت الدراسة المغربية إن "تعزيز الموقف الأمني الرقمي في المغرب أمر بالغ الأهمية، ويتطلب معالجة جملة من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في البلاد؛ أهمها: نقص الوعي والتثقيف بمخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، وندرة الكفاءات المؤهلة والقادرة على مجابهة التهديدات المتطورة، والقيود المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول حماية متقدمة".وشددت الدراسة على وجوب تعزيز سلامة الأمن السيبراني في المغرب، ومقاربة شاملة يشترك فيها الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمتخصصون في الأمن السيبراني.
https://sarabic.ae/20230125/المغرب-يسلم-فرنسيا-مطلوبا-في-جرائم-سيبرانية-لأمريكا-1072714736.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي

المغرب.. دراسة توصي باستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة

15:39 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 15:40 GMT 20.04.2025)
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Fotolia / Brian Jackson
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أكدت دراسة حديثة أنه رغم أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال الأمن السيبراني، فإنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة في مكافحة التهديدات الإلكترونية.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، أن طبيعة الهجمات السيبرانية الحديثة تفرض تكيفا دائما واستثمارا في الحلول التقنية والموارد البشرية، وكذلك تعزيز التعاون الوطني والدولي لضمان وضعية سيبرانية متينة.
وجاءت الدراسة تحت عنوان "الأمن السيبراني في المغرب.. بين الإنجازات والتحديات"، مؤكدة أنه "على غرار العديد من الدول، تعرض المغرب، عبر تاريخه، لهجمات سيبرانية خطيرة، ومع اتساع الحضور الرقمي واعتماد البلاد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات، أصبحت المؤسسات والأفراد عرضة لأنواع شتى من التهديدات الإلكترونية".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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ورصدت الدراسة عددا من الهجمات التي تعرضت لها مؤسسات بالمملكة، سواء رسمية أو خاصة، أهمها تعرض الموقع الإلكتروني لبنك المغرب عام 2012 لهجوم من مجموعة قرصنة معروفة باسم "أنونيموس تونس"، وفي عام 2014، تعرضت مواقع إلكترونية مغربية، من ضمنها موقع وزارة الخارجية ومواقع حكومية أخرى.
وشهدت القناة التلفزيونية المغربية الحكومية "دوزيم" في العام 2018، هجوما سيبرانيا أدى إلى تعطيل البث، حيث قام القراصنة باستبدال محتوى القناة برسائل سياسية، وفي العام التالي تم اختراق الموقع الإلكتروني لبورصة الدار البيضاء.
وقالت الدراسة المغربية إن "تعزيز الموقف الأمني الرقمي في المغرب أمر بالغ الأهمية، ويتطلب معالجة جملة من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في البلاد؛ أهمها: نقص الوعي والتثقيف بمخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، وندرة الكفاءات المؤهلة والقادرة على مجابهة التهديدات المتطورة، والقيود المالية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول حماية متقدمة".
وشددت الدراسة على وجوب تعزيز سلامة الأمن السيبراني في المغرب، ومقاربة شاملة يشترك فيها الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمتخصصون في الأمن السيبراني.
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