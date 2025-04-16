https://sarabic.ae/20250416/دولة-عربية-تتصدر-البلدان-الأفريقية-المستهدفة-بالقرصنة-الإلكترونية-1099606853.html

دولة عربية تتصدر البلدان الأفريقية المستهدفة بالقرصنة الإلكترونية

دولة عربية تتصدر البلدان الأفريقية المستهدفة بالقرصنة الإلكترونية

سبوتنيك عربي

أظهر تقرير لشركة كاسبرسكي لحلول الأمن السيبراني، عن تطور خطير بشأن التهديدات الإلكترونية في الفضاء الأفريقي، مؤكدا أن دولة عربية تتصدر البلدان الأفريقية... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T16:14+0000

2025-04-16T16:14+0000

2025-04-16T16:14+0000

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وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، أن المغرب بات أحد أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات الإلكترونية في القارة الأفريقية، إلى جانب كل من كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.وأفادت الصحيفة باكتشاف أكثر من 131 مليون تهديد إلكتروني عبر عموم القارة الأفريقية في العام 2024، فضلا عن ارتفاع وتيرة التهديدات السيبرانية ضد الشركات العاملة في المنطقة بأكثر من 1 % مقارنة بالأرقام المسجلة عام 2023.وبشأن التهديدات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، أوضح تقرير كاسبرسكي تعرّض المملكة المغربية لـ12 مليونا و600 ألف تهديد على هذا المستوى العام 2024 وحده، في وقت تعرضت كينيا لقرابة 20 مليون محاولة هجوم سيبراني، تلتها جنوب إفريقيا بنحو 17 مليونا.وأشارت التقرير إلى أن اكتشاف هذا النوع من التهديدات في المؤسسات الأفريقية ارتفع بنسبة وصلت إلى 4 % سنة 2024 مقارنة بالسنة التي قبلها، منوها إلى أن المغرب والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا، إلى جانب إثيوبيا، تتصدر الدول التي قادت هذا الارتفاع.ونوه التقرير إلى ارتفاع وتيرة هجمات برامج التجسس على الشركات في المنطقة الأفريقية بنسبة 14 %، مع تسجيل ارتفاع بلغ 26 % في اكتشاف برمجيات سرقة كلمات المرور.ولفتت الصحيفة، إلى أن "التوسع الرقمي السريع في إفريقيا جلب فرصا كبيرة، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب أمام طيف متزايد من التهديدات السيبرانية"، مشيرة إلى أن "التحول في قطاع الأعمال نحو نماذج العمل الهجين، والسرعة في رقمنة العمليات، التي غالبًا ما تفوق الاستثمارات في الأمن السيبراني، تترك الشركات الأفريقية عُرضة للتهديدات المتقدمة".

https://sarabic.ae/20240813/تذبذب-تدفق-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة-في-المغرب-خبير-يوضح-الأسباب-1091704180.html

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