https://sarabic.ae/20250125/استطلاع-رأي-يكشف-زيادة-قلق-المستثمرين-من-الهجمات-السيبرانية-في-المغرب-1097152072.html

استطلاع رأي يكشف زيادة قلق المستثمرين من "الهجمات السيبرانية" في المغرب

استطلاع رأي يكشف زيادة قلق المستثمرين من "الهجمات السيبرانية" في المغرب

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع مقياس "أليانز للمخاطر" للعام 2025، أن التهديدات والهجمات السيبرانية تتربع على عرش المخاطر التي تثير قلق الشركات في المغرب. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T16:05+0000

2025-01-25T16:05+0000

2025-01-25T16:05+0000

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وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن الاستطلاع اعتبر أن 58% من الشركات في المغرب ترى أن الهجمات الإلكترونية تعد واحدة من أهم وأبرز المخاطر والمشاكل التي تواجهها، في وقت لم تتجاوز فيه هذه النسبة في استطلاع العام الماضي نحو 29%.ويلفت الاستطلاع الذي يهتم بالمخاطر والمخاوف التي تواجه الشركات في أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى ارتفاع يثير قلق مجتمع المال والأعمال في المملكة من الأخطار السيبرانية.وتأتي تبعات الكوارث الطبيعية في المركز الثاني ضمن قائمة المخاطر التي تستأثر باهتمام الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، بعدما أوضح 46% من المستطلعين آرائهم أن هذه الكوارث تثير قلقهم؛ فيما أكدت 17% من الشركات المشاركة في استطلاع "أليانز" أن التغيرات المناخية تشكل هي الأخرى هاجسا بالنسبة إليها.وأشار 23% من الشركات عن مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للتكنولوجيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، بعدما أفاد 12% بأن الخوف من فقدان سمعة الشركة أو قيمة العلامة التجارية يشكل هاجسا بالنسبة لها.وكشفت نتائج استطلاع المقياس أن "تأثير المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التحق بقائمة أكبر 10 مخاطر عالمية تواجهها الشركات"، متابعا أن "مشكل تغير المناخ حقق مرتبة في سلم المخاطر التي يواجهها مجتمع الأعمال العالمي هي الأعلى على الإطلاق خلال أكثر من عقد من الزمن في تاريخ هذا الاستطلاع".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "مشهد المخاطر المتقلب والمترابط بشكل متزايد يفرض على الشركات وشركائها في التأمين تبني وجهة نظر شاملة للمخاطر، والعمل باستمرار على الاستثمار في المرونة وبناء القدرة على التكيف".ورأت أن "الترابط بين المخاطر يؤدي إلى شبكة معقدة من الأسباب والنتائج؛ ما يستوجب على مجتمع الأعمال اعتماد نهج متكامل لتعزيز المرونة والصمود".

https://sarabic.ae/20240813/تذبذب-تدفق-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة-في-المغرب-خبير-يوضح-الأسباب-1091704180.html

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