https://sarabic.ae/20250421/مظاهرات-في-المغرب-ضد-رسو-سفينة-يشتبه-في-علاقتها-بإسرائيل-ومطالب-بإنهاء-التطبيع-1099739601.html

مظاهرات في المغرب ضد رسو سفينة يشتبه في علاقتها بإسرائيل... ومطالب بإنهاء التطبيع

مظاهرات في المغرب ضد رسو سفينة يشتبه في علاقتها بإسرائيل... ومطالب بإنهاء التطبيع

سبوتنيك عربي

تظاهر أمس الأحد مئات الأشخاص في مدينة طنجة الواقعة شمال المغرب احتجاجًا على رسو سفينة يشتبه بأنها تنقل قطع غيار لطائرات حربية إلى إسرائيل. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T07:28+0000

2025-04-21T07:28+0000

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تجمع حوالي 1500 متظاهر وهتفوا بشعارات مثل "الشعب يريد رحيل السفينة" و"لا أسلحة إبادة جماعية في المياه المغربية" خلال مسيرتهم على أحد الطرقات المحاذية لميناء الحاويات "طنجة المتوسط"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.ووفقًا لمنظمات تدعم القضية الفلسطينية ونقابات عمال الموانئ المغربية، كان من المقرر أن ترسو سفينة تابعة لشركة ميرسك للشحن، والتي من المفترض أنها تنقل قطع غيار لطائرات حربية من طراز "اف-35"، في ميناء الدار البيضاء الواقع غرب البلاد في 18 نيسان/أبريل، على أن تواصل رسوها لاحقًا في ميناء طنجة في 20 نيسان/أبريل. ولم ترغب سلطات الموانئ المغربية ولا شركة ميرسك في الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام تجاه هذه الأحداث.تجدر الإشارة إلى أن شركة الشحن الدنماركية كانت قد أوضحت في شهر مارس الماضي أنها تتبع سياسة صارمة تمنع نقل الأسلحة أو الذخائر إلى المناطق التي تشهد نزاعات نشطة، مشيرة إلى أنها لم تنقل في أي وقت أسلحة أو ذخائر في إطار العقود المبرمة مع الحكومة الأمريكية. في سياق مرتبط، دعا المتظاهرون في طنجة إلى إنهاء التطبيع بين المغرب وإسرائيل، إذ تم تطبيع العلاقات بين المملكة والدولة العبرية في نهاية عام 2020 مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي المنطقة المتنازعة بين الرباط والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر.وشهد المغرب عدة تظاهرات كبرى شارك فيها عشرات الآلاف منذ اندلاع الحرب في غزة، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث طالب المتظاهرون بوقف هذا المسار الذي كانت معارضته محدودة النطاق حتى ذلك الحين. وفي الوقت نفسه، دعا المغرب رسميًا إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة"، دون أن يطرأ أي تغيير على موقفه من التطبيع.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شارك الآلاف من المغاربة، بمسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بـ"المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".انطلق الآلاف بعد تجمعهم من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط إلى مبنى البرلمان، تعبيرا منهم عن دعمهم صمود الشعب الفلسطيني أمام الآلة الحربية الإسرائيلية.من ناحيته قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن مئات الآلاف من المغاربة شاركوا في المسيرة الاحتجاجية اليوم ضد التطبيع.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المسيرة التضامنية رفعت ثلاثة شعارات رئيسية، وهي " وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ووقف التطبيع مع الجانب الإسرائيلي".

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