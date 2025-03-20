https://sarabic.ae/20250320/وزير-الخارجية-المغربي-ندين-خرق-وقف-إطلاق-النار-وتجدد-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المدنيين-في-غزة-1098822080.html
المغرب يدين خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
المغرب يدين خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت المملكة المغربية بشكل واضح وبأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدُّدَ الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.وأضاف أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية، التي خلفت المئات من الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية "غير مقبولة ومدانة ولا تساهم في إقرار السلام في المنطقة".وذكر الوزير المغربي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة ولا أن يكون مجالا للمزايدات ولا للمساومة.وأبرز أن العاهل المغربي يؤكد دائما على أن كل الأطراف يتعين عليها أن تعمل أولا على تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى التي كانت في صلب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن أسفه لعدم بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة بسبب سياسة التجويع ووقف المساعدات الإنسانية، مما أفضى إلى وضع مأساوي في غزة أصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي.كما استحضر بوريطة تأكيد ملك المغرب على ضرورة فتح أفق دائم للسلام في المنطقة من خلال حل الدولتين.وخلص الوزير إلى أن السنة والنصف الماضية خلفت عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء، وكذا تدمير المنازل، إلى جانب تجويع سكان غزة، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار كان قد أعطى بارقة أمل، غير أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها وخرقت الاتفاق من خلال الاعتداءات الأخيرة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250117/المغرب-يشيد-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ويدعو-إلى-إعطاء-فرصة-للسلام-1096888762.html
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-في-رفح-جنوبي-غزة-1098818035.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
المغرب يدين خرق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
21:55 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 21:59 GMT 20.03.2025)
أدانت المملكة المغربية بشكل واضح وبأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدُّدَ الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وقال بوريطة: "المغرب يدين بشكل واضح وبأشد العبارات تجدد الاعتداءات على المدنيين في غزة"، واصفا الوضع في القطاع بـ "الخطير والمقلق جدا".
وأضاف أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية
، التي خلفت المئات من الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية "غير مقبولة ومدانة ولا تساهم في إقرار السلام في المنطقة".
وذكر الوزير المغربي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة ولا أن يكون مجالا للمزايدات ولا للمساومة.
وأبرز أن العاهل المغربي يؤكد دائما على أن كل الأطراف يتعين عليها أن تعمل أولا على تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى التي كانت في صلب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
، معربا عن أسفه لعدم بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة بسبب سياسة التجويع ووقف المساعدات الإنسانية، مما أفضى إلى وضع مأساوي في غزة أصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي.
كما استحضر بوريطة تأكيد ملك المغرب على ضرورة فتح أفق دائم للسلام في المنطقة من خلال حل الدولتين.
وخلص الوزير إلى أن السنة والنصف الماضية خلفت عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء، وكذا تدمير المنازل، إلى جانب تجويع سكان غزة، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار
كان قد أعطى بارقة أمل، غير أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها وخرقت الاتفاق من خلال الاعتداءات الأخيرة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.