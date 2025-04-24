https://sarabic.ae/20250424/دولة-عربية-تخطف-ثقة-الفاو-لإنشاء-أكاديمية-إقليمية-للتحول-الغذائي--1099849825.html
دولة عربية تخطف ثقة "الفاو" لإنشاء أكاديمية إقليمية للتحول الغذائي
دولة عربية تخطف ثقة "الفاو" لإنشاء أكاديمية إقليمية للتحول الغذائي
سبوتنيك عربي
وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، وممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عبد الحكيم الواعر، على خطاب نوايا... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:37+0000
2025-04-24T10:37+0000
2025-04-24T10:37+0000
فاو
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وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس، في خطوة تهدف إلى تطوير قيادات إقليمية في مجال التحول الغذائي وتزويد صانعي السياسات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى.ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن الوزير المغربي، قوله في كلمة خلال حفل التوقيع: "إنشاء الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات في مجال تحويل النظم الغذائية في المغرب يعكس ثقة منظمة الفاو في المملكة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيعزز استمرار المملكة في الالتزام بسياسات تضمن الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية".وتوقع البواري أن "يؤسس إحداث هذه الأكاديمية لتأسيس شراكات مع مؤسسات ومعاهد عمومية ومراكز أبحاث في مجال الفلاحة".بدوره، قال ممثل "الفاو"، عبد الحكيم الواعر: "إحداث الأكاديمية خطوة جديدة تندرج في إطار السعي نحو تطوير النظم الزراعية في المنطقة، كما يجسد الالتزام الصادق للمنظمة، بدعم الحوكمة في هذه النظم".وبين الواعر أن "الأكاديمية لن تكون مركزا للتدريب فقط، بل مركز يقدم حلولا ببيانات وتواصل مستمر مع الخريجين، وستسعى إلى استكشاف مسارات سياسات معقدة في هذا المجال".ورأت الصحيفة أن "اختيار المغرب لإنشاء مقر الأكاديمية، وفق المعطيات الرسمية المصرح بها خلال حفل التوقيع، يعكس الثقة الموضوعية للمنظمة الأممية، في التزام المغرب بضمان الأمن الغذائي والتكيف مع تبعات تغيرات المناخ".
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فاو, أخبار المغرب اليوم, أكاديمية, اقتصاد
فاو, أخبار المغرب اليوم, أكاديمية, اقتصاد
دولة عربية تخطف ثقة "الفاو" لإنشاء أكاديمية إقليمية للتحول الغذائي
وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، أحمد البواري، وممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" عبد الحكيم الواعر، على خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية إقليمية لتطوير القيادات في مجال تحويل الأنظمة الزراعية والغذائية في المغرب.
وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة في مدينة مكناس، في خطوة تهدف إلى تطوير قيادات إقليمية في مجال التحول الغذائي وتزويد صانعي السياسات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى
.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن الوزير المغربي، قوله في كلمة خلال حفل التوقيع: "إنشاء الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات في مجال تحويل النظم الغذائية في المغرب يعكس ثقة منظمة الفاو في المملكة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيعزز استمرار المملكة في الالتزام بسياسات تضمن الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية".
وأكد البواري أنه "في سياق التغيرات المناخية والتحديات الجيوسياسية العالمية، يتم إعادة تعريف الاحتياجات والتوقعات المرتبطة بالأمن الغذائية"، مضيفا: "من الضروري، تزويد أنفسنا بالمهارات القادرة على الإدارة الجيدة لحوكمة النظام الغذائي الزراعي على مستويات مختلفة".
وتوقع البواري أن "يؤسس إحداث هذه الأكاديمية لتأسيس شراكات
مع مؤسسات ومعاهد عمومية ومراكز أبحاث في مجال الفلاحة".
بدوره، قال ممثل "الفاو"، عبد الحكيم الواعر: "إحداث الأكاديمية خطوة جديدة تندرج في إطار السعي نحو تطوير النظم الزراعية في المنطقة، كما يجسد الالتزام الصادق للمنظمة، بدعم الحوكمة في هذه النظم".
وأوضح أن "إحداث الأكاديمية ينبعث من عزم جماعي على مواجهة التحديات التي تواجه النظم الزراعية بالمنطقة، لا سيما الافتقار إلى قيادات في هذا المجال، والمنظمة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى سد هذا الفراغ".
وبين الواعر أن "الأكاديمية لن تكون مركزا للتدريب فقط، بل مركز يقدم حلولا ببيانات وتواصل مستمر مع الخريجين، وستسعى إلى استكشاف مسارات سياسات
معقدة في هذا المجال".
وبحسب "هسبريس" تم التأكيد خلال حفل التوقيع، أن "الأكاديمية المزمع إنشاؤها في المغرب لا تهدف فقط إلى التدريب والتكوين، بل من المقرر أن تصبح مزودا بالبيانات والأبحاث لصناع السياسات في المنطقة، في ما يتعلق بهذا المجال".
ورأت الصحيفة أن "اختيار المغرب
لإنشاء مقر الأكاديمية، وفق المعطيات الرسمية المصرح بها خلال حفل التوقيع، يعكس الثقة الموضوعية للمنظمة الأممية، في التزام المغرب بضمان الأمن الغذائي والتكيف مع تبعات تغيرات المناخ".