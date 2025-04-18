https://sarabic.ae/20250418/استعدادا-لحدث-عالمي-دولة-عربية-تعتمد-الطائرات-المسيرة-لضبط-البناء-العشوائي-1099683585.html

استعدادا لحدث عالمي... دولة عربية تعتمد الطائرات المسيرة لضبط البناء العشوائي

استعدادا لحدث عالمي... دولة عربية تعتمد الطائرات المسيرة لضبط البناء العشوائي

سبوتنيك عربي

بدأت دولة عربية الاستعانة بطائرات مسيرة "درون" في تنفيذ عمليات مسح جوي دقيق فوق مناطق البناء العشوائي. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T15:44+0000

2025-04-18T15:44+0000

2025-04-18T15:44+0000

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ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها اليوم الجمعة: "تسبب تحليق طائرات "درون" تابعة للوكالة الحضرية في الدار البيضاء بالمغرب فوق بؤر البناء العشوائي، في حدوث حالة استنفار على مستوى جماعات واقعة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا عمالة المحمدية، وأقاليم مديونة، برشيد، النواصر".وأوضحت المصادر أنه "يشتبه بتورط رؤساء هذه الجماعات في مخالفات بناء خطرة، وفقا لتقارير جديدة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات".وكشفت المصادر أن "صورا من عمليات المسح الجوي لمسيرات تابعة لولاية جهة الدار البيضاء-سطات، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تدون في الضبوط، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء"، مبينة أن "تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المثبتة فعليا في المناطق المذكورة".ولفتت المصادر إلى "ترخيص ولاية جهة الدار البيضاء-سطات لطائرات مسيرة تابعة لها أيضا بالتحليق فوق مناطق معينة في محيط العاصمة الاقتصادية، لإجراء مسح جوي لمجموعة من المحاور الطرقية ومشاريع البنى التحتية"، موضحة أن "المسح استهدف رصد تمدد البناء العشوائي بالقرب من أوراش مشاريع الطرق قيد التجهيز لاستضافة "مونديال 2030" المرتقب".وحسب "هسبريس"، تسبب رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم الأبنية المخالفة، وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، ونقلت عن مصادر تأكيدها أن البعض يسارع في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، وذلك في إطار "التسخينات" الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، بعدما أسهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على مستجدات التعمير الحالية.

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