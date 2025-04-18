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استعدادا لحدث عالمي... دولة عربية تعتمد الطائرات المسيرة لضبط البناء العشوائي
استعدادا لحدث عالمي... دولة عربية تعتمد الطائرات المسيرة لضبط البناء العشوائي
سبوتنيك عربي
بدأت دولة عربية الاستعانة بطائرات مسيرة "درون" في تنفيذ عمليات مسح جوي دقيق فوق مناطق البناء العشوائي. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T15:44+0000
2025-04-18T15:44+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها اليوم الجمعة: "تسبب تحليق طائرات "درون" تابعة للوكالة الحضرية في الدار البيضاء بالمغرب فوق بؤر البناء العشوائي، في حدوث حالة استنفار على مستوى جماعات واقعة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا عمالة المحمدية، وأقاليم مديونة، برشيد، النواصر".وأوضحت المصادر أنه "يشتبه بتورط رؤساء هذه الجماعات في مخالفات بناء خطرة، وفقا لتقارير جديدة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات".وكشفت المصادر أن "صورا من عمليات المسح الجوي لمسيرات تابعة لولاية جهة الدار البيضاء-سطات، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تدون في الضبوط، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء"، مبينة أن "تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المثبتة فعليا في المناطق المذكورة".ولفتت المصادر إلى "ترخيص ولاية جهة الدار البيضاء-سطات لطائرات مسيرة تابعة لها أيضا بالتحليق فوق مناطق معينة في محيط العاصمة الاقتصادية، لإجراء مسح جوي لمجموعة من المحاور الطرقية ومشاريع البنى التحتية"، موضحة أن "المسح استهدف رصد تمدد البناء العشوائي بالقرب من أوراش مشاريع الطرق قيد التجهيز لاستضافة "مونديال 2030" المرتقب".وحسب "هسبريس"، تسبب رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم الأبنية المخالفة، وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، ونقلت عن مصادر تأكيدها أن البعض يسارع في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، وذلك في إطار "التسخينات" الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، بعدما أسهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على مستجدات التعمير الحالية.
https://sarabic.ae/20250329/المغرب-يحصل-على-درون-أكنجي-التركية-1099067445.html
https://sarabic.ae/20250415/واشنطن-توافق-على-بيع-600-صاروخ-ستينغر-المضاد-للطائرات-للمغرب-بقيمة-825-مليون-دولار-1099582922.html
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المغرب العربي, درون, العالم العربي
المغرب العربي, درون, العالم العربي

استعدادا لحدث عالمي... دولة عربية تعتمد الطائرات المسيرة لضبط البناء العشوائي

15:44 GMT 18.04.2025
© Photo / CC0 Creative Commonsطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Photo / CC0 Creative Commons
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بدأت دولة عربية الاستعانة بطائرات مسيرة "درون" في تنفيذ عمليات مسح جوي دقيق فوق مناطق البناء العشوائي.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها اليوم الجمعة: "تسبب تحليق طائرات "درون" تابعة للوكالة الحضرية في الدار البيضاء بالمغرب فوق بؤر البناء العشوائي، في حدوث حالة استنفار على مستوى جماعات واقعة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا عمالة المحمدية، وأقاليم مديونة، برشيد، النواصر".
وأوضحت المصادر أنه "يشتبه بتورط رؤساء هذه الجماعات في مخالفات بناء خطرة، وفقا لتقارير جديدة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات".
وأشارت إلى أن "تحليق الطائرات المسيرة فوق عدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء يرتبط بعمليات رصد روتينية للمجال الجغرافي، ومراقبة وتتبع التقدم العمراني، وجمع أكبر قدر ممكن من المعطيات لإعداد وتعديل تصاميم التهيئة، بالإضافة لتتبع تطور أحزمة البناء العشوائي وضبط مخالفات البناء".
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وكشفت المصادر أن "صورا من عمليات المسح الجوي لمسيرات تابعة لولاية جهة الدار البيضاء-سطات، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تدون في الضبوط، وذلك بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء"، مبينة أن "تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المثبتة فعليا في المناطق المذكورة".

كما أكدت المصادر أن "إحدى عمليات المسح الجوي أثارت غضب رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة، حيث أعرب لمستشارين كانوا يجلسون معه، عن عزمه إسقاط الطائرة ببندقية صيد مرخصة موجودة بحوزته في حال قيامها بالتحليق مرة أخرى فوق أراض شيد عليها مستودعات، يشتبه في عدم حصولها على التراخيص اللازمة"، وفق وصفها.

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ولفتت المصادر إلى "ترخيص ولاية جهة الدار البيضاء-سطات لطائرات مسيرة تابعة لها أيضا بالتحليق فوق مناطق معينة في محيط العاصمة الاقتصادية، لإجراء مسح جوي لمجموعة من المحاور الطرقية ومشاريع البنى التحتية"، موضحة أن "المسح استهدف رصد تمدد البناء العشوائي بالقرب من أوراش مشاريع الطرق قيد التجهيز لاستضافة "مونديال 2030" المرتقب".
وحسب "هسبريس"، تسبب رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم الأبنية المخالفة، وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، ونقلت عن مصادر تأكيدها أن البعض يسارع في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، وذلك في إطار "التسخينات" الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026، بعدما أسهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم، مؤكدة توجس مرشحين مستقبليين من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية بناء على مستجدات التعمير الحالية.
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