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11:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250415/واشنطن-توافق-على-بيع-600-صاروخ-ستينغر-المضاد-للطائرات-للمغرب-بقيمة-825-مليون-دولار-1099582922.html
واشنطن توافق على بيع 600 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
واشنطن توافق على بيع 600 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة لبيع 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستينغر" (Stinger) إلى المغرب. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T20:39+0000
2025-04-15T20:39+0000
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وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن قيمة الصفقة الأمريكية تصل إلى 825 مليون دولار.وأكدت الوكالة الأمريكية في بيانها أن "الصفقة المقترحة من شأنها تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، إذ يعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات الدفاع الجوي قصير المدى لدى جيشه الوطني".وأفاد البيان الأمريكي بأن الصفقة العسكرية مع المملكة المغربية ستُسهم في تحقيق أهداف الجيش المغربي الخاصة بتحديث قدراته الدفاعية، وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.ويشار إلى أن الصفقة العسكرية حصلت على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، فيما قامت وكالة التعاون الأمني بإخطار "الكونغرس"، الذي ما يزال بحاجة إلى المصادقة النهائية على الصفقة قبل دخولها حيز التنفيذ.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أفادت في العشرين من أغسطس 2023، بأن المغرب سيقتني قذائف "تاو" المتطورة والمضادة للدبابات، والتي تستخدم في مدرعات "برادلي" الشهيرة وذلك، في عام 2024.ونقلت صحيفة "هسبريس"، بيانا لوزارة الدفاع الأمريكية أفاد بأنه "وقع كل من المغرب وأوكرانيا على عقود لشراء قذائف "تاو" وبطاريات رئيسية متكاملة من شركة "وان بوينت ديفينس"، وهي المزود الوحيد للجيش الأمريكي في هذا الصدد".يشار إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المغربية ستحصل أيضا على مدرعات "برادلي"، حيث اكتفى البيان بالتأكيد على أن صفقة تسليم قذائف "تاو" المتطورة سيكون، في العام المقبل.تُعتبر قذائف "تاو" واحدة من أبرز القذائف الأمريكية المستخدمة بواسطة التتبع البصري والتوجيه السلكي، وهي مصممة بشكل أساسي لاستهداف الدبابات، كما اشتهرت أخيرا بقدراتها العالية عند استخدامها في مدرعات "برادلي" الفتاكة، والتي يمكن أيضا استخدامها في الظروف الليلية.
https://sarabic.ae/20200509/القوات-المغربية-تتسلم-مركبات-متخصصة-من-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1045390818.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, الأخبار, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

واشنطن توافق على بيع 600 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات للمغرب بقيمة 825 مليون دولار

20:39 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Jurma Tolamo / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ ستينغر
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Jurma Tolamo
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة لبيع 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستينغر" (Stinger) إلى المغرب.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن قيمة الصفقة الأمريكية تصل إلى 825 مليون دولار.
وأكدت الوكالة الأمريكية في بيانها أن "الصفقة المقترحة من شأنها تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، إذ يعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات الدفاع الجوي قصير المدى لدى جيشه الوطني".
الجيش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2020
القوات المغربية تتسلم مركبات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية
9 مايو 2020, 15:27 GMT
وأفاد البيان الأمريكي بأن الصفقة العسكرية مع المملكة المغربية ستُسهم في تحقيق أهداف الجيش المغربي الخاصة بتحديث قدراته الدفاعية، وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
ويشار إلى أن الصفقة العسكرية حصلت على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، فيما قامت وكالة التعاون الأمني بإخطار "الكونغرس"، الذي ما يزال بحاجة إلى المصادقة النهائية على الصفقة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أفادت في العشرين من أغسطس 2023، بأن المغرب سيقتني قذائف "تاو" المتطورة والمضادة للدبابات، والتي تستخدم في مدرعات "برادلي" الشهيرة وذلك، في عام 2024.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، بيانا لوزارة الدفاع الأمريكية أفاد بأنه "وقع كل من المغرب وأوكرانيا على عقود لشراء قذائف "تاو" وبطاريات رئيسية متكاملة من شركة "وان بوينت ديفينس"، وهي المزود الوحيد للجيش الأمريكي في هذا الصدد".
يشار إلى أنه لم يتم تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المغربية ستحصل أيضا على مدرعات "برادلي"، حيث اكتفى البيان بالتأكيد على أن صفقة تسليم قذائف "تاو" المتطورة سيكون، في العام المقبل.
تُعتبر قذائف "تاو" واحدة من أبرز القذائف الأمريكية المستخدمة بواسطة التتبع البصري والتوجيه السلكي، وهي مصممة بشكل أساسي لاستهداف الدبابات، كما اشتهرت أخيرا بقدراتها العالية عند استخدامها في مدرعات "برادلي" الفتاكة، والتي يمكن أيضا استخدامها في الظروف الليلية.
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