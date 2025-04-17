https://sarabic.ae/20250417/دولة-عربية-تتصدر-أفريقيا-بالمؤشر-العالمي-للملكية-الفكرية-في-2025-1099620607.html
دولة عربية تتصدر أفريقيا بالمؤشر العالمي للملكية الفكرية في 2025
دولة عربية تتصدر أفريقيا بالمؤشر العالمي للملكية الفكرية في 2025
سبوتنيك عربي
تصدرت دولة عربية القارة الأفريقية بالمؤشر العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في نسخته الثالثة عشرة. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:09+0000
2025-04-17T09:09+0000
2025-04-17T09:10+0000
المغرب العربي
مؤشر
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وحسب وسائل إعلام مغربية، احتلت المملكة المغربية المركز الـ22 من أصل 55 دولة شملها المؤشر العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، برصيد 59.21 نقطة من أصل 100، متصدرة بذلك ترتيب الدول الإفريقية على هذا المستوى.ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف بعد حصولها على رصيد 95.17 نقطة، تلتها المملكة المتحدة، ثم فرنسا، ألمانيا، السويد، مشيرًا إلى "تسجيل تحسن في أداء أكثر من 30 دولة شملها المؤشر، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهمية حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم".وشدد تقرير المؤشر العالمي للملكية الفكرية على أن "تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للاقتصادات التي تسعى لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية عالميًا من خلال حماية أكثر فاعلية للملكية الفكرية".يشار إلى أن المؤشر العالمي للملكية الفكرية يهتم بأطر حماية الملكية الفكرية في العالم وسياسات الدول في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز النمو الاقتصادي.
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المغرب العربي, مؤشر
دولة عربية تتصدر أفريقيا بالمؤشر العالمي للملكية الفكرية في 2025
09:09 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 09:10 GMT 17.04.2025)
تصدرت دولة عربية القارة الأفريقية بالمؤشر العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في نسخته الثالثة عشرة.
وحسب وسائل إعلام مغربية، احتلت المملكة المغربية المركز الـ22 من أصل 55 دولة شملها المؤشر العالمي للملكية الفكرية لعام 2025، برصيد 59.21 نقطة من أصل 100، متصدرة بذلك ترتيب الدول الإفريقية
على هذا المستوى.
وبحسب تقرير المؤشر، "ساعدت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة والمغرب، والاتفاقيات التي تجمع الرباط بالاتحاد الأوروبي، المملكة على تعزيز بيئة الملكية الفكرية والمعايير المرتبطة بها"، مؤكدًا أن "النظام المغربي للملكية الفكرية هو نظام متطور نسبيًا، ويعد من بين الأفضل ما بين الاقتصادات المتوسطة الدخل".
ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية
التصنيف بعد حصولها على رصيد 95.17 نقطة، تلتها المملكة المتحدة، ثم فرنسا، ألمانيا، السويد، مشيرًا إلى "تسجيل تحسن في أداء أكثر من 30 دولة شملها المؤشر، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهمية حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم".
وبيّن أن "السعودية والإمارات والكويت حققت أكبر نسبة تحسن على الصعيد العالمي استنادًا إلى الزخم الذي تشكّل في السنوات الأخيرة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط".
وشدد تقرير المؤشر العالمي للملكية الفكرية على أن "تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة للاقتصادات التي تسعى لتعزيز التجارة والقدرة التنافسية عالميًا من خلال حماية أكثر فاعلية للملكية الفكرية".
يشار إلى أن المؤشر العالمي للملكية الفكرية يهتم بأطر حماية الملكية الفكرية في العالم وسياسات الدول
في مجال تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز النمو الاقتصادي.