https://sarabic.ae/20250413/تقرير-مناورات-الأسد-الإفريقي-تؤكد-عمق-التعاون-العسكري-بين-المغرب-وأمريكا-1099508367.html

تقرير: مناورات "الأسد الإفريقي" تؤكد عمق التعاون العسكري بين المغرب وأمريكا

تقرير: مناورات "الأسد الإفريقي" تؤكد عمق التعاون العسكري بين المغرب وأمريكا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن مناورات "الأسد الإفريقي" التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T15:17+0000

2025-04-13T15:17+0000

2025-04-13T15:17+0000

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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن مناورات "الأسد الإفريقي"، التي تنظمها القوات المسلحة الملكية المغربية بشراكة مع نظيرتها الأمريكية، سيتم تنظيمها خلال الفترة من 12- 23 مايو/أيار المقبل، بكل من مدن أكادير وطانطان وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتيفنيت.ونقلت الصحيفة عن خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية أن "تنظيم هذه المناورات يأتي في سياق توجد فيه العلاقات المغربية الأمريكية في مستويات متقدمة، وهناك ثبات في الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية باعتبارها تدخل ضمن سيادة الرباط، وباعتبار الحكم الذاتي آلية أساسية لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة في ظل نمو في العلاقات الاقتصادية وتزايد التبادل التجاري والتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين؛ الشيء الذي يجعل المغرب الأكثر قربا من الناحية الاستراتيجية للولايات المتحدة".وأشار شيات إلى أن "الولايات المتحدة تضع ثقتها في المغرب لبناء منظومة أمنية واستراتيجية عموما وعلى الواجهة الأطلسية؛ ما يتوافق مع المخطط والتصور المغربي الذي وضعه الملك فيما يتعلق بالواجهة الأطلسية".فيما أوضح إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن "هذه المناورات العسكرية تنطوي على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية والأمنية؛ لأنها تعد ضمن كبريات المناورات التي تشهدها القارة الإفريقية، وراكمت تجربة مهمة جدا منذ بدايتها سنة 2007".ويأتي هذا فيما تبرز المناورات، الحضور الوازن للمؤسسة العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي، ومشاركة عدد كبير من الدول فيها تعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين الجيوش المشاركة؛ ما يسمح للمغرب بالاستفادة مما راكمته، خصوصا أن هذه المناورات تتيح تبادل التجارب حول مجموعة من المخاطر، سواء تعلق الأمر بتبادل التجارب في الجانب التقني وكذا مكافحة مخاطر الإرهاب وغيرها.ويذكر أن تمرين "الأسد الإفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، حيث يُشكل محطة بارزة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول المشاركة، لا سيما في مجالات التكوين والتدريب المشترك.

https://sarabic.ae/20220702/إسرائيل-تشارك-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-2022حدث-هو-الأول-من-نوعه-صور-1064546889.html

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