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هل تمثل التدريبات العسكرية "الفرنسية - المغربية" تهديدات للجزائر؟
هل تمثل التدريبات العسكرية "الفرنسية - المغربية" تهديدات للجزائر؟
سبوتنيك عربي
أثار بيان الجزائر الذي استنكرت فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب، تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المرتقبة. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:48+0000
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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها استدعت السفير الفرنسي لديها وأبلغته بـ"خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية، المزمع إجراؤها، شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى "شرقي - 2025"، الذي يحمل الكثير من الدلالات".وحذّر البيان من أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية - الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة".خطوة غير محسوبةمن ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن "بيان الخارجية الجزائرية بالغ في الأمر إلى حد ما، خاصة أن هذه التدريبات العسكرية لا يمكن أن تمثل أي تهديد للجزائر".وأضاف خريف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجزائر تنظم تدريبات عسكرية على الحدود المغربية وكل الدول المجاورة دون إشكال، ما دامت أنها تستعمل ترابها الوطني".وأشار إلى أن "ما حدث يرتبط بالتوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، وربما رأت الجزائر أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة الاستفزازات".ويرى أن الجيش الجزائري "لم يعلق على الأمر، في حين أن البيان الذي نشر كان على لسان الدبلوماسية الجزائرية".استفزازات للجزائرفيما قال نور الدين لعراجي، الخبير السياسي الجزائري، إن "فرنسا تعيش أزمة كبيرة على المستوى الداخلي، لذلك لجأ المغرب لإزعاج الجزائر في ظل التوترات القائمة بين باريس والجزائر".ويرى لعراجي أن "المناورات ربما تعتبرها فرنسا ردًا على مطالب الجزائر بإعادة النظر بشأن اعترافها بمقترح الحكم الذاتي".وتابع: "التدريب العسكري تحت اسم "شرقي - 2025"، يعد استفزازا للجزائر، خاصة أنها جاءت على الحدود الجزائرية على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الجزائري".ويرى أن المغرب يسعى لـ"زيادة التوترات في ظل الأزمة القائمة بين فرنسا والجزائر، في الوقت الحالي".لماذا لم تعلق المغربعلى الجانب الآخر، قال علي السرحاني، الخبير السياسي المغربي، إن "الجزائر تستهدف المغرب في المقام الأول، خاصة أنه يقيم العديد من التدريبات، وسبق أن أجرت تدريبات في "الصحراء المغربية" مع الجانب الأمريكي ولم تتحدث الجزائر عن أي استنكار".وأضاف السرحاني، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الموقف الجزائري غير مفهوم، خاصة أن التدريبات تأتي في الإطار التقليدي الذي تقوم به المغرب مع العديد من الدول الأخرى".وأشار إلى أن "الدول الكبرى وأوروبا لن تسمح بأي توترات على مسافة قريبة منها، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم".قطيعة دبلوماسيةوتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من القطيعة، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية التوترات المتصلة بقضية الصحراء الغربية.
https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html
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https://sarabic.ae/20250223/مسؤول-جزائري-فرنسا-ملزمة-بالاعتراف-بجرائمها-النووية-في-صحراء-الجزائر-1098102798.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, الأخبار, أخبار المغرب اليوم

هل تمثل التدريبات العسكرية "الفرنسية - المغربية" تهديدات للجزائر؟

15:48 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Claude Paris, Poolالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ظهر سفينة تابعة للبحرية الفرنسية - الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Claude Paris, Pool
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أثار بيان الجزائر الذي استنكرت فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب، تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المرتقبة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها استدعت السفير الفرنسي لديها وأبلغته بـ"خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية، المزمع إجراؤها، شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى "شرقي - 2025"، الذي يحمل الكثير من الدلالات".
وحذّر البيان من أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية - الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة".

خطوة غير محسوبة

من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن "بيان الخارجية الجزائرية بالغ في الأمر إلى حد ما، خاصة أن هذه التدريبات العسكرية لا يمكن أن تمثل أي تهديد للجزائر".
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وأضاف خريف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجزائر تنظم تدريبات عسكرية على الحدود المغربية وكل الدول المجاورة دون إشكال، ما دامت أنها تستعمل ترابها الوطني".

ولفت إلى أن "المغرب لديه تقاليد بفتح حدوده للدول الغربية لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وهو كما هو الحال بالنسبة للـ"أسد الأفريقي"، الذي ينظم منذ نحو 10 سنوات".

وأشار إلى أن "ما حدث يرتبط بالتوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، وربما رأت الجزائر أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة الاستفزازات".
ويرى أن الجيش الجزائري "لم يعلق على الأمر، في حين أن البيان الذي نشر كان على لسان الدبلوماسية الجزائرية".

استفزازات للجزائر

فيما قال نور الدين لعراجي، الخبير السياسي الجزائري، إن "فرنسا تعيش أزمة كبيرة على المستوى الداخلي، لذلك لجأ المغرب لإزعاج الجزائر في ظل التوترات القائمة بين باريس والجزائر".
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ويرى لعراجي أن "المناورات ربما تعتبرها فرنسا ردًا على مطالب الجزائر بإعادة النظر بشأن اعترافها بمقترح الحكم الذاتي".
وتابع: "التدريب العسكري تحت اسم "شرقي - 2025"، يعد استفزازا للجزائر، خاصة أنها جاءت على الحدود الجزائرية على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الجزائري".

وأشار إلى أن "الجزائر تنظر للمناورات بأنها محاولة لإشعال أزمة بين المغرب والجزائر، في ظل توترات قائمة بالفعل".

ويرى أن المغرب يسعى لـ"زيادة التوترات في ظل الأزمة القائمة بين فرنسا والجزائر، في الوقت الحالي".

لماذا لم تعلق المغرب

على الجانب الآخر، قال علي السرحاني، الخبير السياسي المغربي، إن "الجزائر تستهدف المغرب في المقام الأول، خاصة أنه يقيم العديد من التدريبات، وسبق أن أجرت تدريبات في "الصحراء المغربية" مع الجانب الأمريكي ولم تتحدث الجزائر عن أي استنكار".
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وأضاف السرحاني، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الموقف الجزائري غير مفهوم، خاصة أن التدريبات تأتي في الإطار التقليدي الذي تقوم به المغرب مع العديد من الدول الأخرى".

ولفت إلى أن "التوترات بين البلدين تتزايد، لكنها لن تصل إلى مستوى الحرب، خاصة أن الإدارة في المغرب تدير المشهد بعقلانية بعيدا عن الانفعالات وردود الفعل غير المحسوبة".

وأشار إلى أن "الدول الكبرى وأوروبا لن تسمح بأي توترات على مسافة قريبة منها، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم".

قطيعة دبلوماسية

وتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من القطيعة، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية التوترات المتصلة بقضية الصحراء الغربية.
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