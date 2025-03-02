https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html

ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟

ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟

سبوتنيك عربي

تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بصورة كبيرة بسبب العديد من الأزمات التي هيمنت على العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتعديل اتفاقية الهجرة التي تم... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T19:30+0000

2025-03-02T19:30+0000

2025-03-02T19:30+0000

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ويضاف إلى ذلك قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية، التي تمثل أبرز القضايا الخلافية بين الجزائر والمغرب.ففي 26 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيتها مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، للحد من الامتيازات التي يحصل عليها الجزائريين في فرنسا فيما يتعلق بالإقامة والعمل.وظهرت تلك الأزمة إثر محاولة باريس ترحيل أحد الجزائريين ورفض الجزائر استلامه، وهو ما دفع المسؤولين الفرنسيين للتلويح بإلغاء الاتفاقية.وردا على تلك التصريحات، أعلنت الجزائر، أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة.وشددت الخارجية الجزائرية على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.واتهمت الجزائر اليمين الفرنسي بـ"التطرف والحقد" وأنه قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق بالغ ولديه تخوفات بشأن الحالة الصحية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله في الجزائر منذ العام الماضي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، قد ذكر أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك وأنها سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم إجراء تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.كما تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في زيادة التوتر مع الجزائر، التي ترفض السيادة المغربية وتدعم جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

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