ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟

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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html
ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟
ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟
سبوتنيك عربي
تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بصورة كبيرة بسبب العديد من الأزمات التي هيمنت على العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتعديل اتفاقية الهجرة التي تم... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T19:30+0000
2025-03-02T19:30+0000
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ويضاف إلى ذلك قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية، التي تمثل أبرز القضايا الخلافية بين الجزائر والمغرب.ففي 26 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيتها مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، للحد من الامتيازات التي يحصل عليها الجزائريين في فرنسا فيما يتعلق بالإقامة والعمل.وظهرت تلك الأزمة إثر محاولة باريس ترحيل أحد الجزائريين ورفض الجزائر استلامه، وهو ما دفع المسؤولين الفرنسيين للتلويح بإلغاء الاتفاقية.وردا على تلك التصريحات، أعلنت الجزائر، أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة.وشددت الخارجية الجزائرية على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.واتهمت الجزائر اليمين الفرنسي بـ"التطرف والحقد" وأنه قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق بالغ ولديه تخوفات بشأن الحالة الصحية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله في الجزائر منذ العام الماضي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، قد ذكر أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك وأنها سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم إجراء تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.كما تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في زيادة التوتر مع الجزائر، التي ترفض السيادة المغربية وتدعم جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.
https://sarabic.ae/20250227/مرحلة-تكسير-عظامما-وراء-قيود-فرنسا-على-حاملي-الجوازات-الدبلوماسية-الجزائرية-1098237630.html
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https://sarabic.ae/20250223/مسؤول-جزائري-فرنسا-ملزمة-بالاعتراف-بجرائمها-النووية-في-صحراء-الجزائر-1098102798.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم

ما سر تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر؟

19:30 GMT 02.03.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
تابعنا عبر
تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بصورة كبيرة بسبب العديد من الأزمات التي هيمنت على العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتعديل اتفاقية الهجرة التي تم توقيعها عام 1968.
ويضاف إلى ذلك قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر، وموقف باريس من قضية الصحراء الغربية، التي تمثل أبرز القضايا الخلافية بين الجزائر والمغرب.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
مرحلة "تكسير عظام"...ما وراء "قيود" فرنسا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية
27 فبراير, 15:53 GMT
ففي 26 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيتها مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، للحد من الامتيازات التي يحصل عليها الجزائريين في فرنسا فيما يتعلق بالإقامة والعمل.
وظهرت تلك الأزمة إثر محاولة باريس ترحيل أحد الجزائريين ورفض الجزائر استلامه، وهو ما دفع المسؤولين الفرنسيين للتلويح بإلغاء الاتفاقية.
وردا على تلك التصريحات، أعلنت الجزائر، أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة.
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
فرنسا تفرض قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية
26 فبراير, 02:18 GMT
وشددت الخارجية الجزائرية على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
واتهمت الجزائر اليمين الفرنسي بـ"التطرف والحقد" وأنه قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق بالغ ولديه تخوفات بشأن الحالة الصحية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله في الجزائر منذ العام الماضي.
تفجير قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مسؤول جزائري: فرنسا ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
23 فبراير, 20:50 GMT
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، قد ذكر أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك وأنها سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم إجراء تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.
كما تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في زيادة التوتر مع الجزائر، التي ترفض السيادة المغربية وتدعم جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.
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