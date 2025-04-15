https://sarabic.ae/20250415/تصويت-هل-تعتقد-أن-دعم-فرنسا-لسيادة-المغرب-على-الصحراء-الغربية-مرتبط-بتوتر-علاقتها-مع-الجزائر؟-1099578457.html
تصويت... هل تعتقد أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرتبط بتوتر علاقتها مع الجزائر؟
تصويت... هل تعتقد أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرتبط بتوتر علاقتها مع الجزائر؟
سبوتنيك عربي
جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت لسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة موقفها الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/حزيران 2024، بأن حاضر ومستقبل... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T17:42+0000
2025-04-15T17:42+0000
2025-04-15T17:42+0000
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ويثير هذا التحول في السياسة الفرنسية تساؤلات حول ما إذا كان دعم فرنسا للمغرب مرتبط بتوتراتها مع الجزائر، أم أنه جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الرباط.وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو ، اليوم الثلاثاء، طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.تصويت... هل تعتقد أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرتبط بتوتر علاقتها مع الجزائر؟تصويت... هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية اعتقال باريس لدبلوماسي تابع لها؟تصويت... برأيك ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟
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استطلاعات الرأي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, опросы
تصويت... هل تعتقد أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرتبط بتوتر علاقتها مع الجزائر؟
جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت لسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة موقفها الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/حزيران 2024، بأن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن السيادة المغربية، مع التزامها بالعمل وفق هذا الموقف محليًا ودوليًا.
ويثير هذا التحول في السياسة الفرنسية تساؤلات حول ما إذا كان دعم فرنسا للمغرب مرتبط بتوتراتها مع الجزائر، أم أنه جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الرباط.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم أمس الاثنين، أن "الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو ، اليوم الثلاثاء، طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية
واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.
تصويت... هل تعتقد أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرتبط بتوتر علاقتها مع الجزائر؟