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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250414/تصويت-برأيك-ما-هي-الدولة-العربية-الأنسب-لاستضافة-مفاوضات-مستقبلية-بين-الصين-وأمريكا؟-1099521839.html
تصويت... برأيك ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟
تصويت... برأيك ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟
سبوتنيك عربي
بدأت تلوح بالأفق، بوادر حل لحرب الرسوم الجمركية التي اندلعت مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد تأكيد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أمس... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T09:00+0000
2025-04-14T09:19+0000
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الصين
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وفيما توقع لوتنيك أن يتمكّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، من حل التناقضات الحالية، قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس الماضي، إن الضغوط والتهديدات من جانب الولايات المتحدة لن تحل النزاع التجاري الدائر بين البلدين، داعية إلى العودة إلى حوار نزيه. برأيك، ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟

09:00 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 09:19 GMT 14.04.2025)
© Getty Imagesحرب تجارية بين الصين وامريكا
حرب تجارية بين الصين وامريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Getty Images
تابعنا عبر
بدأت تلوح بالأفق، بوادر حل لحرب الرسوم الجمركية التي اندلعت مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد تأكيد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أمس الأحد، أن واشنطن وبكين بدأتا "حوارا ناعما" بشأن التجارة، من خلال وسطاء.
وفيما توقع لوتنيك أن يتمكّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، من حل التناقضات الحالية، قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس الماضي، إن الضغوط والتهديدات من جانب الولايات المتحدة لن تحل النزاع التجاري الدائر بين البلدين، داعية إلى العودة إلى حوار نزيه.

وفيما تصدّرت دول عربية، وجهة مفاوضات دولية حساسة منذ بداية العام الجاري، توقع خبراء أن تكون إحدى الدول العربية، مكان لانقعاد مفاوضات أمريكية- صينية مستقبلية في حال تقرر ذلك.

برأيك، ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟

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