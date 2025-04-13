https://sarabic.ae/20250413/تصويت-برأيك-ما-السبب-الأبرز-لاختيار-عواصم-خليجية-لعقد-مفاوضات-دولية-حساسة؟--1099499235.html
تصويت... برأيك ما السبب الأبرز لاختيار عواصم خليجية لعقد مفاوضات دولية حساسة؟
تصويت... برأيك ما السبب الأبرز لاختيار عواصم خليجية لعقد مفاوضات دولية حساسة؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأشهر الأولى من العام الحالي حراكا سياسيا لافتا على مستوى عالمي ودولي، حيث تجري مفاوضات ومشاورات ثنائية منها مباشرة وأخرى غير مباشرة، لعل أبرزها... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T09:35+0000
2025-04-13T09:35+0000
2025-04-13T09:35+0000
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وكان للدول العربية "حصة الأسد" في المحادثات التي تجري من حين لآخر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما الأمر في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث استضافت سلطنة عمان أول مفاوضات غير مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الجانب الإيراني.أما الثاني عُقد في 24 مارس/ آذار الماضي، وركّز على مبادرة الحبوب في البحر الأسود واستشارات تقنية بين الجانبين.برأيك... ما السبب الأبرز لاختيار عواصم خليجية لعقد مفاوضات دولية حساسة؟
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت... برأيك ما السبب الأبرز لاختيار عواصم خليجية لعقد مفاوضات دولية حساسة؟
شهدت الأشهر الأولى من العام الحالي حراكا سياسيا لافتا على مستوى عالمي ودولي، حيث تجري مفاوضات ومشاورات ثنائية منها مباشرة وأخرى غير مباشرة، لعل أبرزها المحادثات الروسية والأمريكية.
وكان للدول العربية "حصة الأسد" في المحادثات التي تجري من حين لآخر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما الأمر في المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث استضافت سلطنة عمان أول مفاوضات غير مباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الجانب الإيراني.
واستضافت المملكة العربية السعودية لقاءين بين روسيا وأمريكا، الأول كان في 18 فبراير/ شباط الماضي في الرياض، حيث تناول تعزيز العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية.
أما الثاني عُقد في 24 مارس/ آذار الماضي، وركّز على مبادرة الحبوب في البحر الأسود واستشارات تقنية بين الجانبين.
برأيك... ما السبب الأبرز لاختيار عواصم خليجية لعقد مفاوضات دولية حساسة؟