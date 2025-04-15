https://sarabic.ae/20250415/تصويت-هل-أنت-مع-قرار-الجزائر-بطرد-دبلوماسيين-فرنسيين-على-خلفية-اعتقال-باريس-لدبلوماسي-تابع-لها؟-1099551405.html
تصويت... هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية اعتقال باريس لدبلوماسي تابع لها؟
تصويت... هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية اعتقال باريس لدبلوماسي تابع لها؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر و"المنتمين لأسلاك تحت... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T07:18+0000
2025-04-15T07:18+0000
2025-04-15T07:18+0000
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وجاء هذا القرار "على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.. هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".وبدورها، شددت باريس على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين "مؤسف" و"لن يمر بلا عواقب".هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية قيام باريس باعتقال دبلوماسي تابع لها؟ أم أن المشكلة كان يمكن أن تحل بالحوار أو الطرق الدبلوماسية؟تصويت... برأيك ما هي الدولة العربية الأنسب لاستضافة مفاوضات مستقبلية بين الصين وأمريكا؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, الجزائر, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, الجزائر, опросы
تصويت... هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية اعتقال باريس لدبلوماسي تابع لها؟
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر و"المنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وجاء هذا القرار "على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.. هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وبدورها، شددت باريس على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين "مؤسف" و"لن يمر بلا عواقب".
هل أنت مع قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين على خلفية قيام باريس باعتقال دبلوماسي تابع لها؟ أم أن المشكلة كان يمكن أن تحل بالحوار أو الطرق الدبلوماسية؟