https://sarabic.ae/20250329/المغرب-يحصل-على-درون-أكنجي-التركية-1099067445.html
المغرب يحصل على "درون أكنجي" التركية
المغرب يحصل على "درون أكنجي" التركية
سبوتنيك عربي
تلقى المغرب الدفعة الأولى من الطائرات المسيَّرات القتالية التركية من طراز "أكنجي" Akinci (طائرات دون طيار ). 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T21:12+0000
2025-03-29T21:12+0000
2025-03-29T21:12+0000
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وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، أنه كان مرتقبا تسليمها شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أن الرباط استلمت الدفعة الأولى من الطائرات المسيَّرات "أكنجي" Akinci التركية.وأكدت الصحيفة أن هذه النسخة المغربية المطورة من المسيرات "أكنجي" تعد الأكثر تطورا من بعض النسخ التي بيعت لدول أخرى سابقا، وأنه خلال العامين الماضيين تلقى عددا من الطيارين المغاربة تدريبهم على هذه المُسيرة، ما يرفع من قدراتهم على كيفية التعامل معها وتسهيل استعمالاتها المتعددة.وأفادت بأن حصول المملكة على تلك الطائرات يمثل تعزيزا وإضافة للقدرات العسكرية المغربية، خاصة بالنسبة للقوات الجوية، وكذلك قفزة نوعية في تقوية وتعزيز قدرات الرصد والمناورة والهجوم التي تتيحها، مع مميزات تقنية جد عالية.وكان من المقرر أن تتلى القوات المغربية هذه الدفعة الأولى، وتتسلمها خلال الشهر الماضي، لكن تم تأجيل التسليم لأسباب متعلقة بأمور لوجيستية.يشار إلى أن مسيرة "بيرقدار- أكنجي" سبق أن حققت إنجاز الارتفاع لحوالي 45 ألفا و118 قدما وهو رقم قياسي في تركيا، مع التحليق لمدة 100 ألف ساعة. وكانت شركة "بايكار" التركية، إحدى الشركات التركية المتقدمة في صناعة الطائرات المسيرة، قد دشّنت خط إنتاج في المغرب.وذكرت صحيفة "هسبريس"، في الواحد والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي، أن شركة "بايكار" التركية أسست شركة لها في المغرب تحت اسم "أطلس ديفنس" ستكون متخصصة في "تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات المسيرة".
https://sarabic.ae/20220304/تركيا-بصدد-اختبار-سفينة-مخصصة-لطائراتها-المسيرة-بيرقدار-1059434125.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
المغرب يحصل على "درون أكنجي" التركية
تلقى المغرب الدفعة الأولى من الطائرات المسيَّرات القتالية التركية من طراز "أكنجي" Akinci (طائرات دون طيار ).
وذكرت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم السبت، أنه كان مرتقبا تسليمها شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أن الرباط استلمت الدفعة الأولى من الطائرات المسيَّرات "أكنجي" Akinci التركية.
وأكدت الصحيفة أن هذه النسخة المغربية المطورة من المسيرات "أكنجي" تعد الأكثر تطورا من بعض النسخ التي بيعت لدول أخرى سابقا، وأنه خلال العامين الماضيين تلقى عددا من الطيارين المغاربة تدريبهم على هذه المُسيرة، ما يرفع من قدراتهم على كيفية التعامل معها وتسهيل استعمالاتها المتعددة.
وأفادت بأن حصول المملكة على تلك الطائرات يمثل تعزيزا وإضافة للقدرات العسكرية المغربية، خاصة بالنسبة للقوات الجوية، وكذلك قفزة نوعية في تقوية وتعزيز قدرات الرصد والمناورة والهجوم التي تتيحها، مع مميزات تقنية جد عالية.
وكان من المقرر أن تتلى القوات المغربية
هذه الدفعة الأولى، وتتسلمها خلال الشهر الماضي، لكن تم تأجيل التسليم لأسباب متعلقة بأمور لوجيستية.
يشار إلى أن مسيرة "بيرقدار- أكنجي" سبق أن حققت إنجاز الارتفاع لحوالي 45 ألفا و118 قدما وهو رقم قياسي في تركيا، مع التحليق لمدة 100 ألف ساعة.
وكانت شركة "بايكار" التركية، إحدى الشركات التركية المتقدمة في صناعة الطائرات المسيرة، قد دشّنت خط إنتاج في المغرب.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، في الواحد والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي، أن شركة "بايكار" التركية أسست شركة لها في المغرب تحت اسم "أطلس ديفنس" ستكون متخصصة في "تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات المسيرة".