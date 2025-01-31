https://sarabic.ae/20250131/عملاق-صناعة-الطائرات-المسيرة-التركية-يطلق-خط-إنتاج-في-دولة-عربية-1097336602.html
عملاق صناعة الطائرات المسيرة التركية يطلق خط إنتاج في دولة عربية
عملاق صناعة الطائرات المسيرة التركية يطلق خط إنتاج في دولة عربية
سبوتنيك عربي
دشّنت شركة "بايكار" التركية، إحدى الشركات التركية المتقدمة في صناعة الطائرات المسيرة، خط إنتاج في دولة عربية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:06+0000
2025-01-31T08:06+0000
2025-01-31T08:06+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أن شركة "بايكار" التركية أسست شركة لها في المغرب تحت اسم "أطلس ديفنس" ستكون متخصصة في "تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات المسيرة".وتشمل أنشطة الشركة التركية في الرباط، "تصنيع وبيع قطع غيار للطائرات المسيرة، وتصميم وتصنيع وتطوير وبيع المنتجات والأنظمة التكنولوجية لصناعة الدفاع، مع تصميم وإنتاج وتجميع الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات والأجهزة والأنظمة الميكانيكية"، بحسب الصحيفة.وأوضحت أن شركة "بايكار" التركية لتكنولوجيا المسيرات، سلمت المملكة المغربية، في أغسطس/ آب الماضي، طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.كما أن الشركة التركية، أعلنت في بيان رسمي، أن طائرتها المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي 2" تجاوزت مليون ساعة تحليق، وبهذه المدة الزمنية باتت المسيرة المركبة الجوية المحلية الأولى التي تحلق لأطول فترة في تركيا.
https://sarabic.ae/20230615/الكويت-تشتري-مسيرات-بيرقدار-التركية-في-صفقة-بقيمة-367-مليون-دولار-فيديو-1078147394.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
عملاق صناعة الطائرات المسيرة التركية يطلق خط إنتاج في دولة عربية
دشّنت شركة "بايكار" التركية، إحدى الشركات التركية المتقدمة في صناعة الطائرات المسيرة، خط إنتاج في دولة عربية.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، أن شركة "بايكار" التركية أسست شركة لها في المغرب تحت اسم "أطلس ديفنس" ستكون متخصصة في "تصميم وتصنيع وتطوير وصيانة الطائرات المسيرة".
وتشمل أنشطة الشركة التركية في الرباط، "تصنيع وبيع قطع غيار للطائرات المسيرة، وتصميم وتصنيع وتطوير وبيع المنتجات والأنظمة التكنولوجية لصناعة الدفاع، مع تصميم وإنتاج وتجميع الأجهزة الإلكترونية
والبرمجيات والأجهزة والأنظمة الميكانيكية"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "المدة القانونية لهذه الشركة التركية هو 99 عاما، برأسمال قدره 2,5 ملايين درهم (الدرهم المغربي= 0.1 دولار) مقسم على حصص يمتلكها مؤسسو شركة صناعات الدرونات، كلا من "لطفي حانوك بيرقدار" و"سلجك بيرقدار".
وأوضحت أن شركة "بايكار" التركية لتكنولوجيا المسيرات، سلمت المملكة المغربية، في أغسطس/ آب الماضي، طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2"
، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
كما أن الشركة التركية، أعلنت في بيان رسمي، أن طائرتها المسيرة المسلحة "بيرقدار تي بي 2" تجاوزت مليون ساعة تحليق، وبهذه المدة الزمنية باتت المسيرة المركبة الجوية المحلية الأولى التي تحلق لأطول فترة في تركيا.