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مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية
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الجيش السوداني يستخدم طائرات "بيرقدار" التركية لأول مرة
الجيش السوداني يستخدم طائرات "بيرقدار" التركية لأول مرة
سبوتنيك عربي
أدخل الجيش السوداني الخدمة العسكرية دفعة محدودة من طائرات مسيرة جديدة منذ نحو شهر وتتمثل في طائرة "بيراقدار" التركية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T02:15+0000
2024-12-01T02:15+0000
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ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، مساء السبت، عن مصدر عسكري رفيع أن الجيش السوداني يستخدم للمرة الأولى طائرات "بيرقدار" التركية، وأنه أدخلها فعليا منذ شهر خلال معاركه.وأكد المصدر أن نشاط الطائرات المسيرة يقتصر حاليًا على ولاية الخرطوم، وأن "الجيش حصل تدريجيا على أسلحة طيران ومقاتلات نوعية قبل أن يتسلّم شحنة من السيارات المصفحة ضد القنص، التي دخلت المعارك في الخرطوم مؤخرًا بعد انطلاق العملية البرية نهاية سبتمبر".وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت سباق تسلّح بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة التشويش، حيث أفادت الصحيفة بأن الطائرات المسيّرة لعبت دورًا حاسمًا في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.وأشار المصدر إلى أن "طائرات البيرقدار أثبتت كفاءتها في تحديد الأهداف بدقة عالية، حيث تمكّنت من تدمير أكثر من 50% من مدفعية الدعم السريع في الخرطوم.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241130/البرهان-نقاتل-في-السودان-دون-أي-وصاية-أو-دوافع-سياسية-1095359425.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يستخدم طائرات "بيرقدار" التركية لأول مرة

02:15 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Marwan Aliالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أدخل الجيش السوداني الخدمة العسكرية دفعة محدودة من طائرات مسيرة جديدة منذ نحو شهر وتتمثل في طائرة "بيراقدار" التركية.
ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، مساء السبت، عن مصدر عسكري رفيع أن الجيش السوداني يستخدم للمرة الأولى طائرات "بيرقدار" التركية، وأنه أدخلها فعليا منذ شهر خلال معاركه.
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وأكد المصدر أن نشاط الطائرات المسيرة يقتصر حاليًا على ولاية الخرطوم، وأن "الجيش حصل تدريجيا على أسلحة طيران ومقاتلات نوعية قبل أن يتسلّم شحنة من السيارات المصفحة ضد القنص، التي دخلت المعارك في الخرطوم مؤخرًا بعد انطلاق العملية البرية نهاية سبتمبر".
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت سباق تسلّح بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة التشويش، حيث أفادت الصحيفة بأن الطائرات المسيّرة لعبت دورًا حاسمًا في الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.
وأشار المصدر إلى أن "طائرات البيرقدار أثبتت كفاءتها في تحديد الأهداف بدقة عالية، حيث تمكّنت من تدمير أكثر من 50% من مدفعية الدعم السريع في الخرطوم.
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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