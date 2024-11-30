https://sarabic.ae/20241130/البرهان-نقاتل-في-السودان-دون-أي-وصاية-أو-دوافع-سياسية-1095359425.html
البرهان: نقاتل في السودان دون أي وصاية أو دوافع سياسية
البرهان: نقاتل في السودان دون أي وصاية أو دوافع سياسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن القوات المسلحة السودانية تقاتل دفاعا عن الوطن، دون أي... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T21:44+0000
2024-11-30T21:44+0000
2024-11-30T21:44+0000
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ونفى البرهان أي قتال لصالح جهة بعينها، قائلا: "من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من يقاتل باسمها".وجاءت تصريحات البرهان خلال زيارته للخطوط الأمامية في أم درمان، برفقة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن، ياسر العطا، وقادة القوات المسلحة، وفقا لبيان رسمي.وأشار إلى "تضافر جهود القوات المسلحة والنظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية للقضاء على التمرد"، داعيا المشككين في وحدة الصف الوطني إلى الانضمام للجهود الوطنية بدلا من نشر الشائعات، وأكد حتمية النصر بقوله: "الله معنا، ولقاؤنا في الخطوط الأمامية دائما".وأثناء جولته، لقي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، استقبالا شعبيا عفويا من جماهير أم درمان، التي أظهرت دعمها الكامل للقوات المسلحة السودانية"، بحسب البيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241129/السفير-السوداني-لدى-روسيا-الفيتو-الروسي-أوقف-مشروع-قرار-بريطاني-ينتهك-سيادة-السودان-وسلامة-أراضيه-1095327616.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البرهان: نقاتل في السودان دون أي وصاية أو دوافع سياسية
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن القوات المسلحة السودانية تقاتل دفاعا عن الوطن، دون أي وصاية أو دوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية.
ونفى البرهان
أي قتال لصالح جهة بعينها، قائلا: "من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من يقاتل باسمها".
وجاءت تصريحات البرهان خلال زيارته للخطوط الأمامية في أم درمان، برفقة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن، ياسر العطا، وقادة القوات المسلحة، وفقا لبيان رسمي.
وأكد أن "القوات المسلحة السودانية عازمة على تسليم الشعب السوداني وطنا خاليا من الميليشيات الإرهابية وأعوانها".
وأشار إلى "تضافر جهود القوات المسلحة والنظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية للقضاء على التمرد"، داعيا المشككين في وحدة الصف الوطني إلى الانضمام للجهود الوطنية بدلا من نشر الشائعات، وأكد حتمية النصر بقوله: "الله معنا، ولقاؤنا في الخطوط الأمامية دائما".
وأثناء جولته، لقي قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، استقبالا شعبيا عفويا من جماهير أم درمان، التي أظهرت دعمها الكامل للقوات المسلحة السودانية"، بحسب البيان من مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية
بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.