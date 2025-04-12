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عرب بوينت بودكاست
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المغرب يسجل أرقاما قياسية لعدد السياح في 2025
المغرب يسجل أرقاما قياسية لعدد السياح في 2025
سبوتنيك عربي
سجل المغرب نموا ملحوظا في عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 22 في المئة مقارنة بذات الفترة من... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T18:10+0000
2025-04-12T18:10+0000
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ذكرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، مشيرة إلى أن عدد السائحين الذين دخلوا البلاد خلال تلك الفترة بلغ 4 ملايين سائح.وبحسب وزارة السياحة المغربية، فإن هذه الزيادة نتيجة لجهود استثنائية قادتها الوزارة لتنمية هذا القطاع.ولفتت إلى أن هذه النتائج تسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية للأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.وتابعت: "شمل هذا العدد 2.1 مليون سائح أجنبي، إضافة إلى 1.9 مليون سائح من المغاربة المقيمين في الخارج".
https://sarabic.ae/20241205/انتعاش-السياحة-في-المغرب-ما-سر-ارتفاع-العائدات-وزيادة-السياح-الروس-1095527109.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

المغرب يسجل أرقاما قياسية لعدد السياح في 2025

18:10 GMT 12.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورسياح يجلوسن على شرفة مطعم يطل على مدينة شفشاون في المغرب
سياح يجلوسن على شرفة مطعم يطل على مدينة شفشاون في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تابعنا عبر
سجل المغرب نموا ملحوظا في عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 22 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ذكرت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، مشيرة إلى أن عدد السائحين الذين دخلوا البلاد خلال تلك الفترة بلغ 4 ملايين سائح.
وبحسب وزارة السياحة المغربية، فإن هذه الزيادة نتيجة لجهود استثنائية قادتها الوزارة لتنمية هذا القطاع.
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ولفتت إلى أن هذه النتائج تسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية للأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتابعت: "شمل هذا العدد 2.1 مليون سائح أجنبي، إضافة إلى 1.9 مليون سائح من المغاربة المقيمين في الخارج".
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