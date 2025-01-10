https://sarabic.ae/20250110/إحياء-اليمين-المحافظ-الأمين-العام-لـالحزب-المغربي-الحر-يوضح-أهداف-التكتل-الجديد-1096666338.html

إحياء "اليمين المحافظ"... الأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر يوضح أهداف التكتل الجديد

إحياء "اليمين المحافظ"... الأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر يوضح أهداف التكتل الجديد

سبوتنيك عربي

أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية عن تكتل جديد تحت اسم "التكتل الشعبي"، في مسعى لإعادة إحياء "اليمين المحافظ. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T17:32+0000

2025-01-10T17:32+0000

2025-01-10T17:32+0000

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ووقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، أمس الخميس، على بروتوكول تأسيسي للتكتل يسعى للعمل على "بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة".وتضمن الإعلان 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية.في الإطار قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إن المبادرة تهم لإعلان مجموعة من المبادىء والإنفتاح على قوى أخرى.إحياء اليمين المحافظوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التكتل يعد محاولة لجمع قوى "اليمين المحافظ" من الشتات الذي تعيشه، بين مختلف الأحزاب السياسية، وخلصنا إلى أن تجمع ثلاثة أحزاب يمينية في تكتل تتقاسم فيه مجموعة من القضايا المشتركة، سواء فيما يتعلق بتقوية المعارضة، والدفاع المشترك عن مجموعة من القضايا المتصلة بالاقتصاد أو الفلاحة والسياسة،وجوانب أخرى، في ظل السياسة الحكومية التي تعرفة مجموعة من النقائص.بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح الأمين العام أن الملف طرح للنقاش، لكن الملف مؤجل لفترة لاحقة، نظرا للأولوية التي تفرضها مجموعة قضايا وملفات تهم الشارع في الوقت الراهن.واقع الشارع المغربياتصالا بما يهم الشارع المغربي في الوقت الراهن، أشار شارية، إلى أن المغرب يعيش نفس المعاناة الاقتصادية التي يعرفها العالم، ما يجعل من الجوانب الاقتصادية ضرورة ملحة.وتابع" كنا نأمل أن يكون للحكومة المغربية القدرة على تفادي ارتدادات الأزمة الاقتصادية والعوامل الخارجية، لكن مجموعة من القرارات التي اتخذتها عمقت الأزمة بالنسبة للمواطن المغربي، وهي القضايا التي نعمل على دراستها، من أجل مطالبة الحكومة بتغيير سياستها بشأنها".توقيع ثلاثيوقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن "الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها"، وفقا لـ"هسبريس".فيما أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن "هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع".

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