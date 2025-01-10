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إحياء "اليمين المحافظ"... الأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر يوضح أهداف التكتل الجديد
إحياء "اليمين المحافظ"... الأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر يوضح أهداف التكتل الجديد
سبوتنيك عربي
أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية عن تكتل جديد تحت اسم "التكتل الشعبي"، في مسعى لإعادة إحياء "اليمين المحافظ. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T17:32+0000
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ووقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، أمس الخميس، على بروتوكول تأسيسي للتكتل يسعى للعمل على "بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة".وتضمن الإعلان 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية.في الإطار قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إن المبادرة تهم لإعلان مجموعة من المبادىء والإنفتاح على قوى أخرى.إحياء اليمين المحافظوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التكتل يعد محاولة لجمع قوى "اليمين المحافظ" من الشتات الذي تعيشه، بين مختلف الأحزاب السياسية، وخلصنا إلى أن تجمع ثلاثة أحزاب يمينية في تكتل تتقاسم فيه مجموعة من القضايا المشتركة، سواء فيما يتعلق بتقوية المعارضة، والدفاع المشترك عن مجموعة من القضايا المتصلة بالاقتصاد أو الفلاحة والسياسة،وجوانب أخرى، في ظل السياسة الحكومية التي تعرفة مجموعة من النقائص.بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح الأمين العام أن الملف طرح للنقاش، لكن الملف مؤجل لفترة لاحقة، نظرا للأولوية التي تفرضها مجموعة قضايا وملفات تهم الشارع في الوقت الراهن.واقع الشارع المغربياتصالا بما يهم الشارع المغربي في الوقت الراهن، أشار شارية، إلى أن المغرب يعيش نفس المعاناة الاقتصادية التي يعرفها العالم، ما يجعل من الجوانب الاقتصادية ضرورة ملحة.وتابع" كنا نأمل أن يكون للحكومة المغربية القدرة على تفادي ارتدادات الأزمة الاقتصادية والعوامل الخارجية، لكن مجموعة من القرارات التي اتخذتها عمقت الأزمة بالنسبة للمواطن المغربي، وهي القضايا التي نعمل على دراستها، من أجل مطالبة الحكومة بتغيير سياستها بشأنها".توقيع ثلاثيوقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن "الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها"، وفقا لـ"هسبريس".فيما أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن "هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع".
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, غزة, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, غزة, أخبار سوريا اليوم

إحياء "اليمين المحافظ"... الأمين العام لـ"الحزب المغربي الحر يوضح أهداف التكتل الجديد

17:32 GMT 10.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر
 إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية عن تكتل جديد تحت اسم "التكتل الشعبي"، في مسعى لإعادة إحياء "اليمين المحافظ.
ووقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، أمس الخميس، على بروتوكول تأسيسي للتكتل يسعى للعمل على "بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة".
وتضمن الإعلان 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية.
في الإطار قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إن المبادرة تهم لإعلان مجموعة من المبادىء والإنفتاح على قوى أخرى.
إحياء اليمين المحافظ
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التكتل يعد محاولة لجمع قوى "اليمين المحافظ" من الشتات الذي تعيشه، بين مختلف الأحزاب السياسية، وخلصنا إلى أن تجمع ثلاثة أحزاب يمينية في تكتل تتقاسم فيه مجموعة من القضايا المشتركة، سواء فيما يتعلق بتقوية المعارضة، والدفاع المشترك عن مجموعة من القضايا المتصلة بالاقتصاد أو الفلاحة والسياسة،وجوانب أخرى، في ظل السياسة الحكومية التي تعرفة مجموعة من النقائص.
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ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا الهامة منها تنامي البطالة، وضعف الاستثمارات الوطنية والأجنبية، التي دفعت للتكتل، لإعادة إحياء اليمين الليبرالي، وإحياء القوى السياسية ومركزية النقاش السياسي في الوطن.

بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح الأمين العام أن الملف طرح للنقاش، لكن الملف مؤجل لفترة لاحقة، نظرا للأولوية التي تفرضها مجموعة قضايا وملفات تهم الشارع في الوقت الراهن.
واقع الشارع المغربي
اتصالا بما يهم الشارع المغربي في الوقت الراهن، أشار شارية، إلى أن المغرب يعيش نفس المعاناة الاقتصادية التي يعرفها العالم، ما يجعل من الجوانب الاقتصادية ضرورة ملحة.
وتابع" كنا نأمل أن يكون للحكومة المغربية القدرة على تفادي ارتدادات الأزمة الاقتصادية والعوامل الخارجية، لكن مجموعة من القرارات التي اتخذتها عمقت الأزمة بالنسبة للمواطن المغربي، وهي القضايا التي نعمل على دراستها، من أجل مطالبة الحكومة بتغيير سياستها بشأنها".
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توقيع ثلاثي
عُقد حفل التوقيع على البيان التأسيسي، بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، بمشاركة محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إلى جانب خالد البقالي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني.
وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن "الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها"، وفقا لـ"هسبريس".
فيما أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن "هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع".
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