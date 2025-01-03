https://sarabic.ae/20250103/الوزيرة-السابقة-نزهة-بوشارب-نلمس-إرادة-حقيقية-لإصلاح-مدونة-الأسرة-بما-يحقق-المصلحة-الفضلى-للجميع-1096454366.html

الوزيرة السابقة نزهة بوشارب: نلمس إرادة حقيقية لإصلاح "مدونة الأسرة" بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع

الوزيرة السابقة نزهة بوشارب: نلمس إرادة حقيقية لإصلاح "مدونة الأسرة" بما يحقق المصلحة الفضلى للجميع

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة في المغرب، نزهة بوشارب، إن مشروع تعديل مدونة الأسرة لم يعلن بعد عن كل تفاصيله. 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T16:36+0000

2025-01-03T16:36+0000

2025-01-03T16:36+0000

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وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنه من المرتقب أن تعرض الحكومة النص الكامل بصياغة قانونية على البرلمان بغرفتيه، وحينها سيتبين مدى تجاوب المشروع مع المطالب التي تضمنتها المذكرات الترافعية للأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.واستطردت: "في هذا الباب، تقول القاعدة " ما لايدرك كله لا يترك جله"، وبالتالي لدينا ثقة كبيرة في هذا الورش المجتمعي، الذي يسهر عليه بشكل كبير جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، ونؤمن بسيرورة التطور التدريجي للمجتمعات الإنسانية".تشير الوزيرة السابقة إلى أن المقترحات الجديدة أخذت بعين الاعتبار مصلحة المرأة الحاضنة، وعدم حرمانها من حقها في الزواج ثانية، ورفع الحيف المتمثل في مساومتها على الأطفال، وكذلك الولاية الشرعية والقانونية المشتركة.بشأن إمكانية أن تحقق المقترحات التوازن الأسري دون إخلال تقول بوشارب:وحول الآراء التي تنتقد بعض الجوانب خاصة في ما يتعلق بأنها قد تدفع نحو العزوف عن الزواج أو زيادة حالات الطلاق أوضحت بوشارب:مثلا ظاهرة العزوف عن الزواج، لا يمكن تفسيرها فقط بالمدونة، بل هناك عوامل أخرى اقتصادية وثقافية تكرس هذه الظاهرة، الأمر نفسه بالنسبة لحالات الطلاق.لذا فإن الإحاطة بكل هذه الظواهر يستلزم مقاربة شمولية تراعي كل الأبعاد وليس البعد القانوني وحده.وتابعت مؤسسة التواصل النسائي الدولي "Fondation ConnectinGroup International" باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، من خلال المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس الملك، يوم 23 ديسمبر 2024، لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.وجددت المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن "رعاية الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمله أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة".وأشارت إلى مشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار" إعلان الرباط"، كما ذكرت بأن المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:أولا) إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.ثانيا) إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.ثالثا) تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".رابعا) إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

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