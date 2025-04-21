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مسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر
مسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر
سبوتنيك عربي
نفى عضو المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية (حكومي) وجود أي مقترح بديل يتعلق بملف (الصحراء). 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T16:05+0000
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وأضاف في تصريحات ل"سبوتنيك "، أن الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء منذ عهدة ترامب السابقة، أعادت التأكيد مطلع أبريل الجاري، في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المغربي، على سيادة المغرب، معتبرة "مبادرة الحكم الذاتي"، الحل الوحيد والموثوق.وتابع: "ما أثار بعض التأويلات والشكوك، بشأن طبيعة الموقف الأمريكي، ارتبط بالحديث الذي أدلى به مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سياق حديثه، عن سعي الولايات المتحدة إلى التوسط بين الجزائر والمغرب، وأضاف في هذا السياق، "بأن دعم مقترح الحكم الذاتي" ليس مطلقا".وأوضح أن سعي الولايات المتحدة للتقريب، بين المغرب والجزائر، يقع من جهة في صلب أعمال قرارات مجلس الأمن التي طالما ربطت، التقارب بين المغرب والجزائر، وإمكانية إيجاد حل سياسي واقعي ودائم، ومن جهة ثانية، فإن ضمانات نجاح الوساطة أو التقريب بين الفرقاء، تقتضي اتباع النهج المفتوح الذي يسمح لكلا الطرفين بالاستماع والتواصل بشكل مباشر.وبشأن حديث بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، عن ما أسمته "الحكم الذاتي الحقيقي"، يقول المسؤول المغربي إن مبادرة تخويل الصحراء حكما ذاتيا، التي تقدم بها المغرب في أبريل 2006 بعد مشاورات واسعة شاركت فيها أطراف عدة بما في ذلك المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، تعتمد في مختلف فصولها على حكم ذاتي حقيقي يستند إلى الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، ويستفيد من التجارب الدولية المقارنة بما في ذلك التجربة الإسبانية، ويتطلع إلى حكم ذاتي حقيقي يشارك فيه كل الصحراويين سواء الذين اختاروا طواعية الاندماج مع المغرب، أو أولئك الذين يعيشون اليوم بمخيمات الحمادة.ولفت إلى أن مبادرة الحكم الذاتي يعتمد المعايير الدولية ممثلة في الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، وهيئة قضائية مع صلاحيات واسعة وشاملة في كل المجالات المتصلة بتقرير المصير بمعناه الداخلي، مع التذكير، أن المشروع بجوانبه المعيارية، ينسجم كليا مع أهداف وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويخضع تنزيل هذا المشروع لاستشارة استفتائية، يشارك فيها كل السكان، وفق لوائح الأمم المتحدة، كما يلزم المشروع المغرب، بإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور المغربي، وتضمين، صلاحيات الحكم الذاتي ضمن مقتضياته.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20250420/عضو-الشؤون-الخارجية-بالمغرب-يوضح-أبعاد-الوساطة-الأمريكية-بين-الجزائر-والرباط-1099727789.html
https://sarabic.ae/20250418/مستشار-ترامب-واشنطن-تسعى-لحل-أزمة-ليبيا-وقضية-الصحراء-بين-المغرب-والجزائر-1099683277.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, موقف المغرب, الجزائر, الرباط, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, حول العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, موقف المغرب, الجزائر, الرباط, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, حول العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول مغربي ينفي وجود مقترحات أمريكية بديلة بشأن "ملف الصحراء" والوساطة بين المغرب والجزائر

16:05 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 17:03 GMT 21.04.2025)
© Sputnikرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
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نفى عضو المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية (حكومي) وجود أي مقترح بديل يتعلق بملف (الصحراء).
وأضاف في تصريحات ل"سبوتنيك "، أن الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء منذ عهدة ترامب السابقة، أعادت التأكيد مطلع أبريل الجاري، في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره المغربي، على سيادة المغرب، معتبرة "مبادرة الحكم الذاتي"، الحل الوحيد والموثوق.
وتابع: "ما أثار بعض التأويلات والشكوك، بشأن طبيعة الموقف الأمريكي، ارتبط بالحديث الذي أدلى به مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سياق حديثه، عن سعي الولايات المتحدة إلى التوسط بين الجزائر والمغرب، وأضاف في هذا السياق، "بأن دعم مقترح الحكم الذاتي" ليس مطلقا".
وفي وقت لاحق عاد المسؤول الأمريكي، ليوضح في تصريح لاحق لقناة مغربية، بأن موقف ترامب والولايات الأمريكية ثابت ولم يتغير.
وأوضح أن سعي الولايات المتحدة للتقريب، بين المغرب والجزائر، يقع من جهة في صلب أعمال قرارات مجلس الأمن التي طالما ربطت، التقارب بين المغرب والجزائر، وإمكانية إيجاد حل سياسي واقعي ودائم، ومن جهة ثانية، فإن ضمانات نجاح الوساطة أو التقريب بين الفرقاء، تقتضي اتباع النهج المفتوح الذي يسمح لكلا الطرفين بالاستماع والتواصل بشكل مباشر.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
عضو "الشؤون الخارجية" بالمغرب يوضح أبعاد الوساطة الأمريكية بين الجزائر والرباط
أمس, 15:11 GMT
وبشأن حديث بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، عن ما أسمته "الحكم الذاتي الحقيقي"، يقول المسؤول المغربي إن مبادرة تخويل الصحراء حكما ذاتيا، التي تقدم بها المغرب في أبريل 2006 بعد مشاورات واسعة شاركت فيها أطراف عدة بما في ذلك المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، تعتمد في مختلف فصولها على حكم ذاتي حقيقي يستند إلى الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، ويستفيد من التجارب الدولية المقارنة بما في ذلك التجربة الإسبانية، ويتطلع إلى حكم ذاتي حقيقي يشارك فيه كل الصحراويين سواء الذين اختاروا طواعية الاندماج مع المغرب، أو أولئك الذين يعيشون اليوم بمخيمات الحمادة.
ولفت إلى أن مبادرة الحكم الذاتي يعتمد المعايير الدولية ممثلة في الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، وهيئة قضائية مع صلاحيات واسعة وشاملة في كل المجالات المتصلة بتقرير المصير بمعناه الداخلي، مع التذكير، أن المشروع بجوانبه المعيارية، ينسجم كليا مع أهداف وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويخضع تنزيل هذا المشروع لاستشارة استفتائية، يشارك فيها كل السكان، وفق لوائح الأمم المتحدة، كما يلزم المشروع المغرب، بإجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور المغربي، وتضمين، صلاحيات الحكم الذاتي ضمن مقتضياته.
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر
18 أبريل, 15:06 GMT
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
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