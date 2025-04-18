https://sarabic.ae/20250418/مستشار-ترامب-واشنطن-تسعى-لحل-أزمة-ليبيا-وقضية-الصحراء-بين-المغرب-والجزائر-1099683277.html

مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر

مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر

سبوتنيك عربي

أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تحرص على إيجاد حل لقضية الصحراء بين المغرب والجزائر. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T15:06+0000

2025-04-18T15:06+0000

2025-04-18T15:06+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن بولس تصريحات أشار خلالها إلى وجود نحو 200 ألف لاجئ صحراوي في الجزائر ينتظرون حلاً نهائياً.وأوضح بولس أن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء لا يعني أن واشنطن غير معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد حل توافقي للقضية.وفي سياق متصل، كشف المستشار الأمريكي عن أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تطوير تصور جديد لحل الأزمة الليبية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.وفي وقت سابق، ردت الجزائر على موقف واشنطن الذي جددت فيه التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء الغربية، في خطوة أثارت تساؤلات عدة.وأعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن بلاده تؤمن بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي تقيم علاقاتها الثنائية مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية، لا يغير من التزام الجزائر الثابت بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية الجزائرية.وأشار إلى أن العلاقات الجزائرية - الأمريكية تتسم بالتنوع وتشمل ملفات عديدة، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، وبالتالي لا يتوقع أن تؤثر مواقف ظرفية على مسار العلاقة، طالما بقي الحوار قائماً والاحترام المتبادل محفوظاً.

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