مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة أمير قطر إلى موسكو هي خطوة مهمة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250418/مستشار-ترامب-واشنطن-تسعى-لحل-أزمة-ليبيا-وقضية-الصحراء-بين-المغرب-والجزائر-1099683277.html
مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر
مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر
سبوتنيك عربي
أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تحرص على إيجاد حل لقضية الصحراء بين المغرب والجزائر. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T15:06+0000
2025-04-18T15:06+0000
العالم
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg
ونقلت قناة "العربية" عن بولس تصريحات أشار خلالها إلى وجود نحو 200 ألف لاجئ صحراوي في الجزائر ينتظرون حلاً نهائياً.وأوضح بولس أن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء لا يعني أن واشنطن غير معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد حل توافقي للقضية.وفي سياق متصل، كشف المستشار الأمريكي عن أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تطوير تصور جديد لحل الأزمة الليبية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.وفي وقت سابق، ردت الجزائر على موقف واشنطن الذي جددت فيه التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء الغربية، في خطوة أثارت تساؤلات عدة.وأعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن بلاده تؤمن بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي تقيم علاقاتها الثنائية مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية، لا يغير من التزام الجزائر الثابت بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية الجزائرية.وأشار إلى أن العلاقات الجزائرية - الأمريكية تتسم بالتنوع وتشمل ملفات عديدة، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، وبالتالي لا يتوقع أن تؤثر مواقف ظرفية على مسار العلاقة، طالما بقي الحوار قائماً والاحترام المتبادل محفوظاً.
https://sarabic.ae/20250417/ملتقى-أفريقيا-للاستثمار-بالجزائر-يبحث-تعزيز-التعاون-بمشاركة-روسية-هامة-1099648157.html
https://sarabic.ae/20250415/واشنطن-توافق-على-بيع-600-صاروخ-ستينغر-المضاد-للطائرات-للمغرب-بقيمة-825-مليون-دولار-1099582922.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_377b7a8f968f92c01cccca18616f407c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار ترامب: واشنطن تسعى لحل أزمة ليبيا وقضية الصحراء بين المغرب والجزائر

15:06 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالمغرب الصحراء الغربية
المغرب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
تابعنا عبر
أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تحرص على إيجاد حل لقضية الصحراء بين المغرب والجزائر.
ونقلت قناة "العربية" عن بولس تصريحات أشار خلالها إلى وجود نحو 200 ألف لاجئ صحراوي في الجزائر ينتظرون حلاً نهائياً.
وأوضح بولس أن الإعلان الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء لا يعني أن واشنطن غير معنية بتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد حل توافقي للقضية.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
ملتقى "أفريقيا للاستثمار" بالجزائر... يبحث تعزيز التعاون بمشاركة روسية هامة
أمس, 15:53 GMT
وفي سياق متصل، كشف المستشار الأمريكي عن أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تطوير تصور جديد لحل الأزمة الليبية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وفي وقت سابق، ردت الجزائر على موقف واشنطن الذي جددت فيه التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء الغربية، في خطوة أثارت تساؤلات عدة.
وأعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
واشنطن توافق على بيع 600 صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
15 أبريل, 20:39 GMT
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن بلاده تؤمن بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي تقيم علاقاتها الثنائية مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية، لا يغير من التزام الجزائر الثابت بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية الجزائرية.
وأشار إلى أن العلاقات الجزائرية - الأمريكية تتسم بالتنوع وتشمل ملفات عديدة، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، وبالتالي لا يتوقع أن تؤثر مواقف ظرفية على مسار العلاقة، طالما بقي الحوار قائماً والاحترام المتبادل محفوظاً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала