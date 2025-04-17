https://sarabic.ae/20250417/ملتقى-أفريقيا-للاستثمار-بالجزائر-يبحث-تعزيز-التعاون-بمشاركة-روسية-هامة-1099648157.html

ملتقى "أفريقيا للاستثمار" بالجزائر... يبحث تعزيز التعاون بمشاركة روسية هامة

ملتقى "أفريقيا للاستثمار" بالجزائر... يبحث تعزيز التعاون بمشاركة روسية هامة

سبوتنيك عربي

تحتضن العاصمة الجزائرية الجزائر يومي 10 و11 مايو/أيار 2025 "ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة"، في طبعته الحادية عشرة، تحت شعار "تعزيز الاستثمار والتجارة من أجل... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T15:53+0000

2025-04-17T15:53+0000

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يشارك في الملتقى وزراء وكبار رجال الأعمال، ومسؤولين حكوميين من أكثر من 42 دولة، أفريقية وعربية، إلى جانب روسيا وبعض الدول الأخرى.من جانبه قال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، إن "ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة"، الذي يعقد في مايو المقبل، يشهد مشاركةٍ روسيّة هامةٍ.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عددا من الشركات والمسؤولين الروس يشاركون في الملتقى، لبحث فرص التعاون والشراكة في الجزائر وأفريقيا، والاستثمار المباشر، في ظل علاقات قوية تجمع بين الجزائر وموسكو.ولفت إلى أن الجزائر تستعد لتكون وجهة استراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القارات، بفضل موقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي، ورؤيتها التنموية المتكاملة، وأن سنة 2025 ستكون سنة الفرص الاقتصادية الكبرى في الجزائر، وحاضنة لفعاليات اقتصادية أفريقية ودولية بارزة.وأوضح أن عددا من الدول تشارك بالمؤتمر منها " كوت ديفوار، السنغال، غينيا كوناكري، غانا، نيجيريا، رواندا، أوغندا، كينيا، إثيوبيا، تونس، ليبيا، الصومال، السودان، مصر، جنوب إفريقيا، وكذلك دول من مجلس التعاون الخليجي".وفق المسؤول الجزائري، يتضمن الملتقى فعاليات متنوعة تشمل، معرض دولي للمنتجات والخدمات، منتديات اقتصادية قطاعية متخصصة، زيارات ميدانية للمؤسسات والمناطق الصناعية، لقاءات ثنائية (B2B & B2G) لتعزيز التعاون والشراكات.كما تشهد الجزائر خلال شهر مايو أيضًا حدثًا بارزًا يتمثل في الاجتماعات السنوية العامة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك من 19 إلى 24 مايو، بمشاركة وزراء مالية، محافظي بنوك مركزية، ومؤسسات تمويلية وتنموية من العالم الإسلامي.وتستضيف الجزائر معرض التجارة البينية الأفريقية "IATF2025" في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2025، بمشاركة دولية واسعة من القارات الخمس، لعرض القدرات الإنتاجية وتعزيز المبادلات التجارية داخل القارة.وأضاف المسؤول الجزائري، أن منتدى إفريقيا الكهرباء والطاقة الذي يعقد في نوفمبر هذا العام، يأتي لمعالجة مشاكل الطاقة و التكنلوجيا الحديثة ودفع الابتكار لسد احتياجات أفريقيا من الكهرباء.ولفت إلى أن إفريقيا تستثمر أكثر من 80 مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة مع امتلاكها أدوات مهمة للطاقة، وأيضا مصادر الطاقة التي تتمتع بها القارة لجذب تكنولوجيا من الدول المتقدمة.وأوضح أن المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير "CAAID" يسهم في تحقيق أهداف التنمية للاتحاد الأفريقي، إذ يشرف وينظم ويسهم في كل الأحداث التي تستضيفها الجزائر هذا العام في ذات الإطار.وتابع: "تشكل إفريقيا اليوم قبلة واعدة للاستثمارات الأجنبية، بفضل ما تزخر به من ثروات طبيعية هائلة، واحتياجات تنموية متصاعدة، خاصة في قطاعات الطاقة والمناجم، والمنشآت القاعدية، والفلاحة، والصناعات التحويلية، والصناعة الصيدلانية، والنسيج واللوجستيك وغيرها من المجالات الاستراتيجية".ومع اعتماد أجندة أفريقيا 2063، تتجه القارة نحو تحسين بيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري جذاب، مستفيدة من التجارب الرائدة لعدد من الدول الأفريقية على غرار الجزائر، مصر، ورواندا، التي أرست نماذج ناجحة للإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.وشدد المسؤول الجزائري على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الجانب الروسي من جهة، والجانب الجزائري والدول الأفريقية من جهة أخرى، معتبرا أن بوابة الجزائر تمكن من الوصول إلى العديد من الأسواق والدول الأفريقية، إذ تعد بوابة رئيسية نحو أفريقيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها، وامتلاكها لمقومات النجاح الاقتصادي، من طاقة ومياه وبيئة محفزة، إلى يد عاملة مؤهلة، ما يجعلها منصة مثالية لانطلاقة اقتصادية أفريقية طموحة ومتكاملة.

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