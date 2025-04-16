https://sarabic.ae/20250416/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ-10-الكبار-عالميا-في-سوق-الغاز-المسال--1099595749.html

3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال

3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال

سبوتنيك عربي

في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت شهدت... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T11:40+0000

2025-04-16T11:40+0000

2025-04-16T11:40+0000

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وفقًا لتقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، احتلت الولايات المتحدة الصدارة بصادرات بلغت 25.58 مليون طن، بزيادة 13.5%.وحلّت قطر في المركز الثاني بـ 21.85 مليون طن، تليها أستراليا بـ 19.43 مليون طن. أما روسيا وماليزيا فاحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي.كما سجلت سلطنة عمان صادرات بلغت 3.12 مليون طن، لتحتل المركز السابع عالميا، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.6%، بينما جاءت الجزائر في المركز التاسع بصادرات بلغت 2.24 مليون طن، متراجعة بنسبة 25% نتيجة أعمال صيانة دورية.في المقابل، نجحت إندونيسيا في التفوق على الجزائر للمرة الأولى وجاءت في المركز الثامن، بعد رفع صادراتها إلى 2.97 مليون طن، مقارنة بـ 2.58 مليون طن في الربع الأول من 2024.في حين جاءت دولة بابوا غينيا الجديدة بالمركز العاشر في قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في الربع الأول من 2025، بصادرات 2.10 مليون طن.كما توضح القائمة التالية:وحسب التقرير، ارتفعت الصادرات العالمية من الغاز المسال إلى مستوى قياسي بلغ 107.14 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بنسبة نمو 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، دون احتساب عمليات إعادة التصدير.كما أظهرت البيانات أن الدول الـ 10 الكبرى استحوذت على 90.5% من إجمالي الصادرات، بواقع 97 مليون طن.

https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تعلن-موعد-تصدير-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1097715411.html

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