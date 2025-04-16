3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250416/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ-10-الكبار-عالميا-في-سوق-الغاز-المسال--1099595749.html
3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال
3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال
سبوتنيك عربي
في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت شهدت... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:40+0000
2025-04-16T11:40+0000
اقتصاد
قطر
سلطنة عمان
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
وفقًا لتقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، احتلت الولايات المتحدة الصدارة بصادرات بلغت 25.58 مليون طن، بزيادة 13.5%.وحلّت قطر في المركز الثاني بـ 21.85 مليون طن، تليها أستراليا بـ 19.43 مليون طن. أما روسيا وماليزيا فاحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي.كما سجلت سلطنة عمان صادرات بلغت 3.12 مليون طن، لتحتل المركز السابع عالميا، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.6%، بينما جاءت الجزائر في المركز التاسع بصادرات بلغت 2.24 مليون طن، متراجعة بنسبة 25% نتيجة أعمال صيانة دورية.في المقابل، نجحت إندونيسيا في التفوق على الجزائر للمرة الأولى وجاءت في المركز الثامن، بعد رفع صادراتها إلى 2.97 مليون طن، مقارنة بـ 2.58 مليون طن في الربع الأول من 2024.في حين جاءت دولة بابوا غينيا الجديدة بالمركز العاشر في قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في الربع الأول من 2025، بصادرات 2.10 مليون طن.كما توضح القائمة التالية:وحسب التقرير، ارتفعت الصادرات العالمية من الغاز المسال إلى مستوى قياسي بلغ 107.14 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بنسبة نمو 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، دون احتساب عمليات إعادة التصدير.كما أظهرت البيانات أن الدول الـ 10 الكبرى استحوذت على 90.5% من إجمالي الصادرات، بواقع 97 مليون طن.
https://sarabic.ae/20250212/دولة-عربية-تعلن-موعد-تصدير-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1097715411.html
قطر
سلطنة عمان
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1152:2000:2652_1920x0_80_0_0_d5945d955b77f4620dba5eb34a9da87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, قطر, سلطنة عمان, الجزائر, الأخبار
اقتصاد, قطر, سلطنة عمان, الجزائر, الأخبار

3 دول عربية ضمن قائمة الـ 10 الكبار عالميا في سوق الغاز المسال

11:40 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية أداءً قويا لعدة دول عربية، أبرزها قطر التي رسخت مكانتها كثاني أكبر مصدّر.
وفقًا لتقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، احتلت الولايات المتحدة الصدارة بصادرات بلغت 25.58 مليون طن، بزيادة 13.5%.
وحلّت قطر في المركز الثاني بـ 21.85 مليون طن، تليها أستراليا بـ 19.43 مليون طن. أما روسيا وماليزيا فاحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي.
كما سجلت سلطنة عمان صادرات بلغت 3.12 مليون طن، لتحتل المركز السابع عالميا، رغم تراجع طفيف بنسبة 0.6%، بينما جاءت الجزائر في المركز التاسع بصادرات بلغت 2.24 مليون طن، متراجعة بنسبة 25% نتيجة أعمال صيانة دورية.
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
دولة عربية تعلن موعد تصدير أول شحنة غاز مسال في تاريخها
12 فبراير, 14:04 GMT
في المقابل، نجحت إندونيسيا في التفوق على الجزائر للمرة الأولى وجاءت في المركز الثامن، بعد رفع صادراتها إلى 2.97 مليون طن، مقارنة بـ 2.58 مليون طن في الربع الأول من 2024.
في حين جاءت دولة بابوا غينيا الجديدة بالمركز العاشر في قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في الربع الأول من 2025، بصادرات 2.10 مليون طن.

كما توضح القائمة التالية:

الولايات المتحدة: 25.58 مليون طن.
قطر: 21.85 مليون طن.
أستراليا: 19.43 مليون طن.
روسيا: 8.31 مليون طن.
ماليزيا: 7.93 مليون طن.
نيجيريا: 3.43 مليون طن.
سلطنة عمان: 3.12 مليون طن.
إندونيسيا: 2.97 مليون طن.
الجزائر: 2.24 مليون طن.
بابوا غينيا الجديدة: 2.10 مليون طن.
وحسب التقرير، ارتفعت الصادرات العالمية من الغاز المسال إلى مستوى قياسي بلغ 107.14 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بنسبة نمو 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، دون احتساب عمليات إعادة التصدير.
كما أظهرت البيانات أن الدول الـ 10 الكبرى استحوذت على 90.5% من إجمالي الصادرات، بواقع 97 مليون طن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала