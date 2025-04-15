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فرنسا تؤكد مجددا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء
فرنسا تؤكد مجددا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء
سبوتنيك عربي
جدَّدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:06+0000
2025-04-15T16:33+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وأعادت الخارجية الفرنسية التأكيد على ما جاء في رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2024، والتي أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن إطار السيادة المغربية"، مشددة على التزام فرنسا بالتحرك وفق هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.كما أبرز البيان دعم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الواضح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا إياها الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع، ومشيرا إلى التوافق الدولي المتزايد حول المبادرة المغربية. وأكد البيان أيضا عزم فرنسا على مواصلة لعب دورها الكامل في دعم هذا التوجه، إلى جانب التزامها بمواكبة جهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، مذكّرا بعدد من الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، ومعبّرا عن رغبة باريس في تعزيز هذا التعاون مستقبلا.ويأتي هذا الموقف بعد لقاء جمع، يوم أمس الإثنين، في الرباط بين وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي، برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية الفرنسي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي، في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.يذكر أن فرنسا كانت قد عبّرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي، خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير/شباط 2024، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20220608/سانشيز-يدعم-مبادرة-الحكم-الذاتي-في-الصحراء-وفقا-لاحترام-السيادة-الإسبانية-على-سبتة-ومليلية-1063277626.html
https://sarabic.ae/20240725/الجزائر-تستنكر-اعتراف-فرنسا-بخطة-حكم-ذاتي-للصحراء-في-إطار-سيادة-المغرب-1091128923.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا تؤكد مجددا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء

15:06 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 16:33 GMT 15.04.2025)
© AP Photo / Christophe Enaالربيع في باريس، فرنسا 14 مارس/ آذار 2017
الربيع في باريس، فرنسا 14 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Christophe Ena
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جدَّدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عقب لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأعادت الخارجية الفرنسية التأكيد على ما جاء في رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2024، والتي أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن إطار السيادة المغربية"، مشددة على التزام فرنسا بالتحرك وفق هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي.
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
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8 يونيو 2022, 12:35 GMT
كما أبرز البيان دعم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الواضح والثابت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا إياها الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع، ومشيرا إلى التوافق الدولي المتزايد حول المبادرة المغربية.
وأكد البيان أيضا عزم فرنسا على مواصلة لعب دورها الكامل في دعم هذا التوجه، إلى جانب التزامها بمواكبة جهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، مذكّرا بعدد من الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، ومعبّرا عن رغبة باريس في تعزيز هذا التعاون مستقبلا.
ويأتي هذا الموقف بعد لقاء جمع، يوم أمس الإثنين، في الرباط بين وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي، برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية الفرنسي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي، في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
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الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء في إطار سيادة المغرب
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يذكر أن فرنسا كانت قد عبّرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي، خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير/شباط 2024، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.
يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
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