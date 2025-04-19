https://sarabic.ae/20250419/مستشار-ترامب-اعتراف-واشنطن-بمغربية-الصحراء-الغربية-لا-لبس-فيه-1099705555.html

مستشار ترامب: اعتراف واشنطن بمغربية "الصحراء الغربية" لا لبس فيه

مستشار ترامب: اعتراف واشنطن بمغربية "الصحراء الغربية" لا لبس فيه

سبوتنيك عربي

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، إن موقف واشنطن من قضية "الصحراء الغربية" صريح ولا لبس فيه. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T16:50+0000

2025-04-19T16:50+0000

2025-04-19T16:50+0000

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وتابع بولس: "الولايات المتحدة الأمريكية تعترف صراحة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، الأسبوع الماضي"، حسب وسائل إعلام غربية.وأردف: "هذا الموقف أكده في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك محمد السادس"، مضيفا: "واشنطن تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لإنهاء النزاع مع الجزائر حول الصحراء الغربية باعتباره الحل العادل والدائم لهذا النزاع".وقبل أيام، أعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.وقالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.وأشار البيان إلى أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل.. وبحق في تقرير المصير لم يستوف".وتابع: "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة".ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.

https://sarabic.ae/20250410/هل-تصعد-الجزائر-ضد-واشنطن-بعد-دعمها-مقترح-المغرب-بشأن-الصحراء-الغربية-خبراء-يوضحون-1099427322.html

https://sarabic.ae/20250410/هل-تصعد-الجزائر-ضد-واشنطن-بعد-دعمها-مقترح-المغرب-بشأن-الصحراء-الغربية-خبراء-يوضحون-1099427322.html

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