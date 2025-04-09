https://sarabic.ae/20250409/الجزائر-تعرب-عن-أسفها-لموقف-واشنطن-بشأن-الصحراء-الغربية-1099377804.html

الجزائر تعرب عن أسفها لموقف واشنطن بشأن الصحراء الغربية

الجزائر تعرب عن أسفها لموقف واشنطن بشأن الصحراء الغربية

سبوتنيك عربي

أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T13:09+0000

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وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.وأشار البيان إلى أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل.. وبحق في تقرير المصير لم يستوف".وتابع: "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة". ووفقا للبيان: "لا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه.. في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".كما شددت الجزائر في البيان على أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.وفي وقت سابق اليوم، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددة على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

https://sarabic.ae/20250408/واشنطن-تجدد-دعمها-لمغربية-الصحراء-وتعتبر-الحكم-الذاتي-الحل-الوحيد-1099358524.html

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