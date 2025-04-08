https://sarabic.ae/20250408/واشنطن-تجدد-دعمها-لمغربية-الصحراء-وتعتبر-الحكم-الذاتي-الحل-الوحيد-1099358524.html
واشنطن تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي "الحل الوحيد"
واشنطن تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي "الحل الوحيد"
سبوتنيك عربي
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددة على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T23:44+0000
2025-04-08T23:44+0000
2025-04-08T23:53+0000
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جاء ذلك خلال لقاء عقد في واشنطن بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث أعاد الأخير التأكيد على أن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء".وفي تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أوضحت أن الوزير روبيو شدد على أن واشنطن "ما تزال تؤمن بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق"، مشيرة إلى أن أمريكا ترى في المقترح المغربي الإطار الوحيد للتفاوض نحو حل مقبول من جميع الأطراف.وأكدت بروس أن وزير الخارجية الأمريكي "أعرب عن التزام بلاده بمواصلة الجهود لتسهيل التوصل إلى حل نهائي ودائم"، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون تأخير.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن، خلال ولايته، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل ترابه الصحراوي، عبر مرسوم رئاسي له أثر قانوني وسياسي مباشر.
https://sarabic.ae/20241107/ملك-المغرب-هناك-من-يستغل-قضية-الصحراء-لإيجاد-منفذ-على-المحيط-الأطلسي-1094564744.html
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أخبار المغرب اليوم, الصحراء, قضية الصحراء, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم, الصحراء, قضية الصحراء, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي "الحل الوحيد"
23:44 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 23:53 GMT 08.04.2025)
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددة على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في واشنطن بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث أعاد الأخير التأكيد على أن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء".
وفي تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أوضحت أن الوزير روبيو شدد على أن واشنطن "ما تزال تؤمن بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد
القابل للتطبيق"، مشيرة إلى أن أمريكا ترى في المقترح المغربي الإطار الوحيد للتفاوض نحو حل مقبول من جميع الأطراف.
وأكدت بروس أن وزير الخارجية الأمريكي "أعرب عن التزام بلاده بمواصلة الجهود لتسهيل التوصل إلى حل نهائي ودائم"، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون تأخير.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن، خلال ولايته، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل ترابه الصحراوي، عبر مرسوم رئاسي له أثر قانوني وسياسي مباشر.