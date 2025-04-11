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الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
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برلماني جزائري: دعم واشنطن لـ"مقترح الحكم الذاتي المغربي" لن يؤثر على موقفنا الثابت تجاه "القضية"
برلماني جزائري: دعم واشنطن لـ"مقترح الحكم الذاتي المغربي" لن يؤثر على موقفنا الثابت تجاه "القضية"
سبوتنيك عربي
ردت الجزائر على موقف واشنطن الذي جددت فيه التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء الغربية، في خطوة أثارت تساؤلات عدة. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T14:43+0000
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وأعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن بلاده تؤمن بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي تقيم علاقاتها الثنائية مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.واشار إلى أن العلاقات الجزائرية - الأمريكية تتسم بالتنوع وتشمل ملفات عديدة، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، وبالتالي لا يتوقع أن تؤثر مواقف ظرفية على مسار العلاقة، طالما بقي الحوار قائماً والاحترام المتبادل محفوظاً.بشأن إمكانية اتخاذ مواقف تصعيدية كما فعلت الجزائر مع فرنسا في وقت سبق، يوضح البرلماني الجزائري، أن اختلاف المواقف نابع من خصوصية كل علاقة، خاصة أن ما يجمع الجزائر بفرنسا ليس فقط الماضي الاستعماري، بل أيضاً جالية كبيرة وروابط تاريخية وثقافية عميقة، وهذا يجعل السياق مختلفا.ويرى أن الجزائر تتعامل مع كل دولة بحسب مواقفها وسياقاتها، وموقفها من قضية الصحراء الغربية مبدئي وثابت، لا يتأثر بطبيعة العلاقة مع هذه الدولة أو تلك.وتابع: "أعتقد أن الرد الجزائري - إن اقتضى الأمر - سيكون عبر القنوات المناسبة ووفق ما تمليه السيادة والمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على روح الحوار والاحترام المتبادل".بشأن الأهداف الأمريكية من توطيد علاقتها بالمغرب عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي، يقول البرلماني الجزائري: "من الصعب التكهن بدقة بالأهداف الكامنة وراء قرارات سيادية تتخذها دول كبرى، لكن يمكن القول إن السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى مصالح واشنطن الاستراتيجية في المنطقة، تلعب دوراً في توجيه مثل هذه المواقف".واشار إلى أن الجزائر تفضل دوماً أن يحل هذا النزاع في إطار الشرعية الدولية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعيداً عن الحسابات الضيقة.وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل.. وبحق في تقرير المصير لم يستوف".وتابع: "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة".كما شددت الجزائر في البيان على أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.وفي وقت سابق اليوم، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددة على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي.ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
https://sarabic.ae/20250410/هل-تصعد-الجزائر-ضد-واشنطن-بعد-دعمها-مقترح-المغرب-بشأن-الصحراء-الغربية-خبراء-يوضحون-1099427322.html
https://sarabic.ae/20250410/وزير-الخارجية-الجزائري-في-زيارة-إلى-تونس-فما-هي-أبعاد-هذه-الزيارة-1099398201.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, مصر, أخبار مصر الآن

برلماني جزائري: دعم واشنطن لـ"مقترح الحكم الذاتي المغربي" لن يؤثر على موقفنا الثابت تجاه "القضية"

14:43 GMT 11.04.2025
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زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
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ردت الجزائر على موقف واشنطن الذي جددت فيه التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء الغربية، في خطوة أثارت تساؤلات عدة.
وأعربت الجزائر عن أسفها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتأسف لتأكيده هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إن بلاده تؤمن بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي تقيم علاقاتها الثنائية مع جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية، لا يغير من التزام الجزائر الثابت بدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية الجزائرية.
واشار إلى أن العلاقات الجزائرية - الأمريكية تتسم بالتنوع وتشمل ملفات عديدة، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، وبالتالي لا يتوقع أن تؤثر مواقف ظرفية على مسار العلاقة، طالما بقي الحوار قائماً والاحترام المتبادل محفوظاً.
الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
هل تصعد الجزائر ضد واشنطن بعد دعمها "مقترح المغرب" بشأن الصحراء الغربية.. خبراء يوضحون
أمس, 19:23 GMT
بشأن إمكانية اتخاذ مواقف تصعيدية كما فعلت الجزائر مع فرنسا في وقت سبق، يوضح البرلماني الجزائري، أن اختلاف المواقف نابع من خصوصية كل علاقة، خاصة أن ما يجمع الجزائر بفرنسا ليس فقط الماضي الاستعماري، بل أيضاً جالية كبيرة وروابط تاريخية وثقافية عميقة، وهذا يجعل السياق مختلفا.
ويرى أن الجزائر تتعامل مع كل دولة بحسب مواقفها وسياقاتها، وموقفها من قضية الصحراء الغربية مبدئي وثابت، لا يتأثر بطبيعة العلاقة مع هذه الدولة أو تلك.
وتابع: "أعتقد أن الرد الجزائري - إن اقتضى الأمر - سيكون عبر القنوات المناسبة ووفق ما تمليه السيادة والمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على روح الحوار والاحترام المتبادل".
بشأن الأهداف الأمريكية من توطيد علاقتها بالمغرب عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي، يقول البرلماني الجزائري: "من الصعب التكهن بدقة بالأهداف الكامنة وراء قرارات سيادية تتخذها دول كبرى، لكن يمكن القول إن السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى مصالح واشنطن الاستراتيجية في المنطقة، تلعب دوراً في توجيه مثل هذه المواقف".
واشار إلى أن الجزائر تفضل دوماً أن يحل هذا النزاع في إطار الشرعية الدولية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بعيداً عن الحسابات الضيقة.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل.. وبحق في تقرير المصير لم يستوف".
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى تونس... ما هي أبعاد هذه الزيارة؟
أمس, 07:30 GMT
وتابع: "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة".
كما شددت الجزائر في البيان على أن أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشددة على دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية" لإنهاء النزاع الإقليمي.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
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