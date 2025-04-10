https://sarabic.ae/20250410/وزير-الخارجية-الجزائري-في-زيارة-إلى-تونس-فما-هي-أبعاد-هذه-الزيارة-1099398201.html

وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى تونس... ما هي أبعاد هذه الزيارة؟

وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى تونس... ما هي أبعاد هذه الزيارة؟

سبوتنيك عربي

في إطار سعيها لخلق مسارات جديدة للتعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية، تسعى الجزائر إلى تعزيز علاقاتها مع تونس من خلال الزيارات المتبادلة، خاصة... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T07:30+0000

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وحلّ أمس الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في تونس في زيارة رسمية بيومين بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار "الجهود المشتركة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الجزائر وتونس والارتقاء بها إلى أرحب المراتب المتاحة بما يتماشى مع أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين الشقيقين". والتقى الوزير الجزائري بالرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى لقاء جمعه بنظيره التونسي محمد علي النفطي تم خلاله بحث قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الطاقة والتعاون الأمني إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن بعض الملفات الإقليمية التي تهم الجزائر وتونس.استعدادات للقمة الثلاثيةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أفاد وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس بأن زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تونس، تأتي في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية التي ستنعقد في العاصمة طرابلس قريبا، وسيناقش فيها المشاركون العديد من الملفات وأبرزها ملف الهجرة .وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد عقد الأحد الماضي إجتماعا مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور لبحث آخر ترتيبات القمة الثلاثية المقبلة والتي تأخرت عن موعدها بسبب الظروف الخاصة بليبيا.كما أوضح أحمد ونيس، أن اللقاءات الثلاثية بين دول الجوارهي لقاءات ظرفية تأتي في إطار التشاور والتفاهم بين مختلف هذه الدول التي تربطها مصالح في ما بينها، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الملفات العاجلة التي تتطلب إجتماعات ضرورية للخروج بقرارات موحدة .وبحسب ونيس، فانه منذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى الرئاسة باتت هذه اللقاءات ضرورية من أجل حل قضية الهجرة التي تمر عبر الحدود الجزائرية والليبية وتعتبر قضية مشتركة تتطلب مزيدا من النقاش والقرارات الحاسمة.وتابع: "هذه القمة الثلاثية لا يمكن لها أن تعوّض إتحاد المغرب العربي الكبير حيث أن اتفاقية "مراكش" في فيفري/فبراير1989 والتي تأسس بموجبها المغرب الموحد مازالت قائمة. مما يعني أنه لا يمكن لهذه اللقاءات الظرفية الثلاثية أن تمحي فكرة المغرب الكبير وتكون بديلا له".ويشهد إتحاد المغرب العربي والذي يضم إلى جانب تونس والجزائر وليبيا كلا من المغرب وموريتانيا تعطلا منذ أكثر من 30 عاما مع إستمرار النقاش بشأن أسباب هذه العطالة في ظل المتغيرات الاقليمية.زيارة تثبيت للعلاقاتويرى الدبلوماسي الأسبق عبد الله العبيدي أن زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى تونس تأتي في سياق التحولات الاقليمية في المنطقة والعالم وفي ظل إنحياز فرنسا إلى المغرب فيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية .وأشار الدبلوماسي الأسبق، إلى توتر العلاقات التي تشهدها الجزائر مع جارتها الجنوبية مالي بعد حادثة تحطيم الطائرة قائلا:" الجزائر اليوم أصبحت في أزمة حربية مع مالي وبالتالي فانها ستحاول أن تبحث عن شركائها الحقيقين وستنظر مع تونس في هذه النقاط كما ستركز على إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا".وتبادلت الجزائر ومالي الإثنين الماضي قرار إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية وسط تصاعد أزمة دبلوماسية بعد تحميل باماكو الجزائر مسؤولية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي تقول الجزائر إنها حلقت فوق أجوائها.وقال العبيدي: "تسعى الجزائر من خلال هذه الزيارة إلى المسك بزمام الأمور وتثبيت علاقتها مع تونس التي تجمعها بها مصالح في العديد من المجالات التي تخدم البلدين".وبين الدبلوماسي الأسبق أن الجزائر تبحث من خلال تثبيت شركائها على الاستقرار ومزيد دعم العلاقات الاقتصادية فيما بينها قائلا:"هناك عدم إستقرار كبير في الفترة الأخيرة في ليبيا وتونس والجزائر، وهي تسعى حاليا إلى مزيد التنسيق واتخاذ بعض المواقف التي قد تدعم العلاقات وتنقي الأجواء".ويعتبر العبيدي أن ما يجمع البلدين تونس والجزائر اليوم هو ملف الهجرة خاصة مع الجدل الأخير المتعلق بأعداد المهاجرين المرحلين من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه النقطة المشتركة والتي تخضع فيها تونس إلى ضغوطات من قبل الدول الاوروبية تتطلب مساع كبيرة وقرارات مشتركة مع دول الجوار .زيارة لدعم العلاقات التجاريةوفي حديث لـ "سبوتنيك"، قال المحلل في الشؤون الدولية محمد صالح مجيد أن العلاقات التونسية الجزائرية تشهد تطورا منذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى السلطة في 2019 وتنسيقا مكثفا في أكثر من مجال.وأفاد أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور حول عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة في مجال الغاز قائلا:"هذا اللقاء سيمهد لمسارات جديدة تدعم التعويل على طاقات بديلة ومتجددة في إطار التعاون الاقتصادي المشترك".كما أشار أيضا إلى أن الجزائر تسعى إلى تطوير سيولة البضائع مع تونس والأكيد أن هذه النقطة ستكون محل إجتماع الطرفين، على حد قوله .ويعتبر المحلل الدولي أنه يوجد العديد من الفرص الكبيرة لخلق مشاريع للطاقة المتجددة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تمتلك فيه الجزائر التمويل وتمتلك فيه تونس الخبرة في مجال الغاز والبترول .كما أوضح: "تطوير المناطق الحدودية بين تونس والجزائر يتطلب إقامة قطب سياحي وتجاري مشترك"، مشيرا إلى أن إعادة فتح خط النقل الحديدي بين تونس وعنابة مثل خطوة إيجابية نحو تطوير المعاملات بين البلدين، بحسب قوله.وتطرق المحلل الدولي إلى التدخلات التي قامت بها الجزائر مطلع العام الجاري فيما يتعلق بحل أزمة الغاز المنزلي التي عانت منها تونس مع ارتفاع الطلب المحلي بسبب تدني درجات الحرارة في البلاد .و يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أعلنت في 3 يناير/كانون الثاني الماضي حصولها على أكثر من 22 ألف طن من الغاز المنزلي من الجزائر لمواجهة زيادة الطلب المحلي بسبب موجة البرد التي عاشتها البلاد آنذاك.

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