https://sarabic.ae/20250407/الجزائر-تعلن-غلق-مجالها-الجوي-أمام-مالي-على-خلفية-اختراقات-متكررة-1099308642.html

الجزائر تعلن غلق مجالها الجوي أمام مالي على خلفية اختراقات متكررة

الجزائر تعلن غلق مجالها الجوي أمام مالي على خلفية اختراقات متكررة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المالية، على خلفية اختراقات متكررة من جانب مالي. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T17:28+0000

2025-04-07T17:28+0000

2025-04-07T17:28+0000

الجزائر

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg

وجاء في بيان الدفاع الجزائرية: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل (نيسان/أبريل) 2025".وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل".وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية (مع مالي)، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20250407/الجزائر-تنفي-اتهامات-مالي-وتصفها-بـالادعاءات-الباطلة-وتستدعي-سفيريها-في-باماكو-ونيامي-1099305287.html

https://sarabic.ae/20250406/دول-كونفدرالية-الساحل-تستدعي-سفراءها-لدى-الجزائر-للتشاور-1099282959.html

الجزائر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أفريقيا