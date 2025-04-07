https://sarabic.ae/20250407/الجزائر-تعلن-غلق-مجالها-الجوي-أمام-مالي-على-خلفية-اختراقات-متكررة-1099308642.html
الجزائر تعلن غلق مجالها الجوي أمام مالي على خلفية اختراقات متكررة
الجزائر تعلن غلق مجالها الجوي أمام مالي على خلفية اختراقات متكررة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المالية، على خلفية اختراقات متكررة من جانب مالي. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الدفاع الجزائرية: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل (نيسان/أبريل) 2025".وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل".وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية (مع مالي)، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أفريقيا
الجزائر تعلن غلق مجالها الجوي أمام مالي على خلفية اختراقات متكررة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة المالية، على خلفية اختراقات متكررة من جانب مالي.
وجاء في بيان الدفاع الجزائرية: "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل (نيسان/أبريل) 2025".
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن "امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل".
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "الحكومة الانتقالية في مالي وجهت في بيانها اتهامات خطيرة إلى الجزائر"، مضيفة أنه "على الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان".
وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش الجزائري تمكن من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية (مع مالي)، بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".
وقبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية، في بيان، عن تحطم طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لها، ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية، بحسب قولها.