https://sarabic.ae/20250406/دول-كونفدرالية-الساحل-تستدعي-سفراءها-لدى-الجزائر-للتشاور-1099282959.html
دول كونفدرالية الساحل تستدعي سفراءها لدى الجزائر للتشاور
دول كونفدرالية الساحل تستدعي سفراءها لدى الجزائر للتشاور
سبوتنيك عربي
أعلنت دول كونفدرالية الساحل، اليوم الاثنين، استدعاء سفراءها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T22:50+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن كونفدرالية دول الساحل: "يعرب مجلس الكونفدرالية عن أسفه لتدمير طائرة مسيْرة تابعة للقوات المسلحة المالية إثر عمل عدائي من قبل الجزائر، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في تين زواتين بمنطقة كيدال".وبحسب، البيان، تدمير المسيّرة حال دون تحييد جماعة إرهابية كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة المالية.وأوضح بيان الكونفدرالية أنه "على إثر ما سبق، قرر مجلس الرؤساء استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجزائر للتشاور".وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل/ نيسان 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية [مع مالي] بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".وأضاف البيان "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".و قبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية في بيان عن تحطم مسيّرة استطلاعية ليل 31 آذار/مارس إلى 1 أبريل قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية.
https://sarabic.ae/20250403/مالي-تعتبر-أوكرانيا-دولة-إرهابية-بسبب-دعمها-للمسلحين-في-منطقة-الساحل-1099180138.html
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أخبار مالي, الجيش المالي, الجزائر, العالم
أخبار مالي, الجيش المالي, الجزائر, العالم
دول كونفدرالية الساحل تستدعي سفراءها لدى الجزائر للتشاور
أعلنت دول كونفدرالية الساحل، اليوم الاثنين، استدعاء سفراءها لدى الجزائر للتشاور، وذلك على خلفية اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لها.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن كونفدرالية دول الساحل: "يعرب مجلس الكونفدرالية عن أسفه لتدمير طائرة مسيْرة تابعة للقوات المسلحة المالية إثر عمل عدائي من قبل الجزائر، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في تين زواتين بمنطقة كيدال".
وأضاف البيان أنه "تطبيقا لقرار التحالف بجعل الفضاء الكونفدرالي مسرحا موحدا للعمليات العسكرية، فإن تدمير المسيّرة يعتبر عدوانا يستهدف جميع الدول الأعضاء ويساهم في زعزعة استقرار المنطقة".
وبحسب، البيان، تدمير المسيّرة حال دون تحييد جماعة إرهابية
كانت تُخطط لأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة المالية.
وأوضح بيان الكونفدرالية أنه "على إثر ما سبق، قرر مجلس الرؤساء استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجزائر للتشاور".
وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش تمكن من إسقاط مسيّرة استطلاعية مسلّحة قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أول أبريل/ نيسان 2025، في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية [مع مالي] بالناحية العسكرية السادسة، وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر".
وأضاف البيان "تأتي هذه العملية النوعية، لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".
و قبل ذلك، أعلنت القوات المسلحة المالية في بيان عن تحطم مسيّرة استطلاعية ليل 31 آذار/مارس إلى 1 أبريل قرب تين زاواتين في منطقة كيدال، بعدما كانت في مهمة مراقبة روتينية.