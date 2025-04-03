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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
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هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
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لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
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أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
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09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
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نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
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10 د
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لقاء سبوتنيك
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مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل
مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل
سبوتنيك عربي
صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
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أخبار مالي
أخبار مالي

مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل

11:18 GMT 03.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
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صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل.
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