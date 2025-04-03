https://sarabic.ae/20250403/مالي-تعتبر-أوكرانيا-دولة-إرهابية-بسبب-دعمها-للمسلحين-في-منطقة-الساحل-1099180138.html
مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل
مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل
سبوتنيك عربي
صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:18+0000
2025-04-03T11:18+0000
2025-04-03T11:18+0000
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أخبار مالي
مالي تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل
يتبع
صنفت مالي، اليوم الخميس، أوكرانيا كدولة إرهابية، وذلك بسبب دعم كييف للمسلحين في منطقة الساحل.